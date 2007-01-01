Гражданское общество призвало ПАСЕ заморозить голос делегации Азербайджана

Гражданское общество призвало ПАСЕ заморозить голос делегации Азербайджана2017 Январь 10 ( Вторник ) 18:00:04
Группа активистов гражданского общества приняла коллективное обращение к членам ПАСЕ в канун зимней сессии ассамблеи.
Они призывали Ассамблею расследовать факты политической коррупции в ПАСЕ, о которых стало известно после начала уголовного дела в Италии против бывшего вице-президента ассамблеи Луки Волонте и обнародования "Европейской инициативой стабильности" (European Stability Initiative – ESI) доклада «Икорная дипломатия -2».
В обращении напоминается, что Миланская прокуратура обвинила Волонте в получении взяток на общую сумму в 2,39 млн. евро от азербайджанских депутатов Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова.
Авторы петиции призывают ПАСЕ немедленно исключить из ассамблеи этих депутатов и проведения в их отношении расследования.
Наряду с этим, содержится призыв полностью приостановить право голоса азербайджанской делегации.
Авторы обращения считают, что результаты голосования в ПАСЕ на январской сессии 2013 г. по докладу о политзаключенных в Азербайджане Кристофа Штрассера, который был провален, не могут считаться легитимными. Ибо, как стало ясно из доклада «Икорная дипломатия-2», подкуп депутатов осуществлялся именно с целью не допустить принятия доклада Штрассера.
Летом в 2014 года комитет ПАСЕ по правам человека и правовым вопросам принял решение о подготовке доклада: «Председательство Азербайджана в Совете Европы: какие меры приняты в области уважения прав человека?» и был назначен докладчик по этому вопросу. Однако с тех пор никакой работы в этом направлении не проводилось.
Более того, ни этот докладчик, ни Мониторинговый комитет до сих пор никак не отреагировали на арест и бесчеловечное обращение с активистами Гиясом Ибрагимовым и Байрамом Мамедовым, хотя ЕС выразил беспокойство сообщениями о пытках этих активистов.
В обращении также напоминается о содержании в заключении лидера движения «РЕАЛ» Ильгара Мамедова, несмотря на решение Страсбурского суда о незаконности его ареста и необходимости освобождения.
Содержится также призыв назначить нового докладчика по Азербайджану из числа опытных и вызывающих доверие депутатов ПАСЕ.
Петицию подписали более 30 активистов.
Сбор подписей активистов гражданского общества провел Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР). В свою очередь, находящийся в политэмиграции соучредитель ИСБР Эмин Гусейнов сообщил Turan, что в рамках зимней сессии ПАСЕ 23-27 января состоятся «параллельные» обсуждения на темы фактов коррупции в ассамблеи и нарушения прав человека Азербайджана с участием европейских депутатов, а также международных экспертов.—06D—