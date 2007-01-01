



“Мусават” требует освободить Мехмана Гусейнова

2017 Январь 10 ( Вторник ) 14:59:47

Партия «Мусават» осудила арест известного блогера Мехмана Гусейнова, потребовав от властей его незамедлительного освобождения и наказания полицейских, осуществивших незаконное задержание.

В заявлении партии говорится, что Мехман Гусейнов был похищен людьми в штатском вечером 9 января. Лишь в 12.00 часов 10 января стало известно о его приводе в Насиминский районный суд. Перед этим были грубо нарушены его права, к нему не допустили адвоката Эльчина Садыгова.

«Мусават» считает, что арест Гусейнова связан с его коррупционными разоблачениями чиновников, видеосюжеты о которых отслеживают сотни тысяч граждан в социальных сетях.

Одна из ведущих оппозиционных партий расценивает арест блогера по надуманному обвинению о неподчинении полиции, как акт репрессии против свободы выражений. -0-