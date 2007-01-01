



Программа визита докладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ

2017 Январь 10 ( Вторник ) 13:04:02

Обнародована программа визита в Азербайджан докладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ - австрийского парламентария Стефана Шеннака (Stefan Schennach) и румынского депутата Цезара Флорина Преды (Cezar Florin Preda).

Ранее ПАСЕ сообщила, что они посетят Азербайджан 12-14 января для оценки выполнения страной своих обязательств перед Советом Европы.

Как сообщила сегодня пресс-служба ПАСЕ, планируются встречи докладчиков со спикером парламента, министрами юстиции и внутренних дел, главой администрации президента, председателем Верховного Суда , генеральным прокурором , председателем коллегии адвокатов, а также членами парламента, включая азербайджанскую делегацию в ПАСЕ.

Представители ассамблеи должны также встретиться и с президентом Азербайджана, после подтверждения азербайджанской стороны.

Кроме того, они планируют встретиться с представителями гражданского общества и внепарламентских оппозиционных партий.

Азербайджан является одним из девяти государств-членов СЕ, которые все еще остаются под мониторингом Ассамблеи. Эта процедура включает в себя постоянный диалог с властями, а также регулярные отчеты и периодические дебаты о прогрессе в выполнении страной своих обязательств перед Советом Европы.

Визит докладчиков в Баку осуществляется на фоне обнародования международным НПО "Европейская инициатива стабильности" (European Stability Initiative – ESI) доклада «Икорная дипломатия-2», в котором приводятся факты подкупа некоторыми членами делегации Азербайджана в ПАСЕ членов ассамблеи. Официальный Баку так и не прокомментировал эти обвинения. –06D—