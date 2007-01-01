



Ильхам Алиев выразил соболезнование по случаю смерти Рафсанджани

2017 Январь 09 ( Понедельник ) 17:41:06

Глава Азербайджана Ильхам Алиев направил телеграмму верховному лидеру Ирана Али Хаменеи по случаю кончины экс-президента страны Хашеми Рафсанджани.

«Крайне опечален известием о кончине выдающегося государственного и общественно-политического деятеля аятоллы Али Акбара Хашеми Рафсанджани», - сказано в телеграмме.

Рафсанджани внес большой вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой. Светлая память о нем будет жить вечно.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье и близким покойного, всему народу Ирана», - сказано в послании Ильхама Алиева. -02D-