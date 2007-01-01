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Политика 2017
МИД Азербайджана опроверг сообщения о вступлении в Исламскую коалицию

МИД Азербайджана опроверг сообщения о вступлении в Исламскую коалицию

2017 Январь 09 ( Понедельник )  14:27:57
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Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг сообщения ряда СМИ о якобы вступлении Азербайджана в Исламскую военную коалицию.

«В повестке дня внешней политики Азербайджана пока такого вопроса нет.  В рамках Организация Исламского сотрудничества по данному вопросу в свое время высказывались различные мнения. При выдвижении какого-либо предложения азербайджанская сторона его обстоятельно обсуждает», - сказал Гаджиев.

* Инициатором создания  Исламской  военной  коалиции с целью борьбы с терроризмом выступила Саудовская Аравия. –06D--

 

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