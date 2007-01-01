МИД Азербайджана опроверг сообщения о вступлении в Исламскую коалицию

МИД Азербайджана опроверг сообщения о вступлении в Исламскую коалицию2017 Январь 09 ( Понедельник ) 14:27:57
Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг сообщения ряда СМИ о якобы вступлении Азербайджана в Исламскую военную коалицию.
«В повестке дня внешней политики Азербайджана пока такого вопроса нет. В рамках Организация Исламского сотрудничества по данному вопросу в свое время высказывались различные мнения. При выдвижении какого-либо предложения азербайджанская сторона его обстоятельно обсуждает», - сказал Гаджиев.
* Инициатором создания Исламской военной коалиции с целью борьбы с терроризмом выступила Саудовская Аравия. –06D--