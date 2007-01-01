

МИД Азербайджана опроверг сообщения о вступлении в Исламскую коалицию 2017 Январь 09 ( Понедельник ) 14:27:57

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Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг сообщения ряда СМИ о якобы вступлении Азербайджана в Исламскую военную коалицию. «В повестке дня внешней политики Азербайджана пока такого вопроса нет. В рамках Организация Исламского сотрудничества по данному вопросу в свое время высказывались различные мнения. При выдвижении какого-либо предложения азербайджанская сторона его обстоятельно обсуждает», - сказал Гаджиев. * Инициатором создания Исламской военной коалиции с целью борьбы с терроризмом выступила Саудовская Аравия. –06D--