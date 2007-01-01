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Политика 2017
Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетят Баку

Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетят Баку

2017 Январь 06 ( Пятница )  15:27:38
Azərbaycan

Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ  - австрийский парламентарий Стефан Шеннак (Stefan Schennach) и румынский депутат Цезар Флорин Преда (Cezar Florin Preda) 12-14 января совершат визит в Азербайджан для оценки выполнения страной своих обязательств перед Советом  Европы. Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Визит докладчиков осуществляется на фоне обнародования международным НПО "Европейская инициатива стабильности" (European Stability Initiative – ESI)  доклада «Икорная дипломатия-2», в котором приводятся факты подкупа некоторыми членами делегации Азербайджана в ПАСЕ членов ассамблеи.

Официальный Баку так и не прокомментировал эти обвинения.–06D--

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