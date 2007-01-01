



Эрдоган – безопасность Турции начинается в Нахчыване

2017 Январь 05 ( Четверг ) 17:51:55

Президент Турции Эрдоган сделал сегодня достаточно важное политическое заявление, которое касается вопроса обеспечения безопасности страны. В частности, он дал понять, что вопросы безопасности страны решаются не внутри, а за ее пределами. Одним из мест, где этот вопрос решается он назвал Нахчыван - регион Азербайджана, граничащий с Турцией.

«Мы должны уничтожать угрозы в отношении Турции в зародыше. Ни на минуту нельзя забывать о том, что безопасность Турции начинается не в провинциях Газиантеп, Хатай, Карс или Артвин, а в сирийских Алеппо и Идлибе, на Кипре, в Нахчыване, Батуми, на Балканах», - сказал президент, выступая в Анкаре.

Эрдоган отметил, что силы, которые не могут открыто бросить вызов Турции, пытаются действовать исподтишка. «Интересно, что те, кто ранее, не стыдясь, обвинял Турцию в отказе от борьбы с ИГИЛ, сегодня требуют от Анкары прекратить антитеррористические операции в регионе. Анкаре советуют не вводить войска в Сирию далее, чем на 20 километров вглубь страны. Однако, кто бы что ни говорил, мы продолжим идти по своему пути», - цитирует Эрдогана агентство Анадолу. -02D-