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Политика 2017
МИД Азербайджана: Армения не выдает тело Чингиза Гурбанова

МИД Азербайджана: Армения не выдает тело Чингиза Гурбанова

2017 Январь 05 ( Четверг )  14:42:32
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  Армения отказывается вернуть тело азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова, погибшего в ходе боестолкновения 29 декабря на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Армения продолжает грубо нарушать требования международного гуманитарного права, в частности, Женевской Конвенции, и не возвращает тело убитого в результате армянской провокации азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова», - сказал Гаджиев.

Армения пытается привлечь к инциденту ОДКБ, ставит под серьезную угрозу региональный мир и безопасность, наносит серьезный урон мирным усилиям Минской группы ОБСЕ,  отметил Гаджиев. –06D--

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