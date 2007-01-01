

МИД Азербайджана: Армения не выдает тело Чингиза Гурбанова 2017 Январь 05 ( Четверг ) 14:42:32

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Армения отказывается вернуть тело азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова, погибшего в ходе боестолкновения 29 декабря на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. «Армения продолжает грубо нарушать требования международного гуманитарного права, в частности, Женевской Конвенции, и не возвращает тело убитого в результате армянской провокации азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова», - сказал Гаджиев. Армения пытается привлечь к инциденту ОДКБ, ставит под серьезную угрозу региональный мир и безопасность, наносит серьезный урон мирным усилиям Минской группы ОБСЕ, отметил Гаджиев. –06D--