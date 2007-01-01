



Посол США в ООН призвала освободить Ильгара Мамедова

2017 Январь 04 ( Среда ) 13:20:48

Посол США в ООН Саманта Пауэр распространила новогоднее видеобращение: «Свободу Ильгару Мамедову!».

Пауэр сообщает, что азербайджанский оппозиционный лидер Мамедов было осужден к 7 годам лишения свободы после того, как подверг критике правительство за подавление народного протеста и общественного недовольства.

Европейский суд по правам человека установил нарушение фундаментальных свобод при аресте Мамедова. Однако, власти его не освободили.

Пауэр приводит слова супруги Мамедова: «В нашей семье есть традиции. Накануне каждого Нового года елку украшали наша дочь вместе с Ильгаром. Вот уже несколько лет наша дочь отказывается украшать елку без отца».

«Нельзя мириться с несправедливыми арестами людей за их убеждения, политические взгляды и выражения. Семьи таких заключенных должны знать, что мы их не забыли. Мы будем возвышать свой голос протеста до тех пор, пока они не будут освобождены».

Лидер движения REAL Ильгар Мамедов был арестован по обвинению в организации народных волнений в городе Исмаиллы и осужден к 7 годам лишения свободы.

В мае 2014 г. ЕСПЧ признал нарушение прав Мамедова при аресте и политические мотивы его уголовного преследования. ЕСПЧ постановил освободить Мамедова.

Тем не менее, апелляционный суд Азербайджана повторно оставил в силе приговор Мамедову, а Верховный суд отклонил жалобу на этот вердикт.