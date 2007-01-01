Новый взрыв на газопроводе в Сангачале

Новый взрыв на газопроводе в Сангачале2017 Январь 02 ( Понедельник ) 11:41:00
2 января рано утром на магистральном газопроводе близ поселка Сангачал произошел новый взрыв.
Как сообщает МЧС, взрыв произошел на том же месте, что и 27 декабря - в 43 километрах от Баку, вблизи компрессорной станции.
После взрыва на 1000 мм газопроводе, возник пожар.
Силы МЧС в настоящее время борются с огнем. После взрыва прекращена подача газа на ряд объектов.
О причине очередного взрыва газопровода и пострадавших ничего не сообщается. -0-