

И.Алиев: 2016 год был одним из самых тяжелых для экономики Азербайджана 2017 Январь 01 ( Воскресенье ) 11:34:07

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2016 год был одним из самых тяжелых для экономики Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев в своем телевизионном обращении к народу в связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира. Однако, по мнению Алиева, несмотря на падение доходов страны в связи с резким снижением цен на нефть экономике Азербайджана удалось сохранить устойчивость, были продолжены реформы. «Несмотря на все трудности, ненефтяная промышленность нашей страны выросла в этом году на 5 процентов, а сельское хозяйство – более чем на 2 процента. В нынешнем году нам удалось сохранить валютные резервы. Это тоже очень важно, так как наш экономический потенциал, финансовые ресурсы определяют как нашу экономическую, так и политическую независимость», - сказал Алиев. По его словам, в 2016 году были перевыполнены все социальные программы. «Для улучшения условий жизни переселенцев были заложены новые поселки, городки. Денежные доходы населения – несмотря на то, что 2016 год был кризисным, – увеличились на 7 процентов, а средняя заработная плата – на 9 процентов», - продолжил Алиев. Вместе с тем, глава государства воздержался от экономических прогнозов на 2017-й год. Согласно Алиеву, в 2016 году еще более упрочились международные позиции Азербайджана. «Увеличилось число наших друзей, а наши недоброжелатели, силы, периодически проводящие против нас кампании, уходят с политической арены», - сказал Алиев, вероятно имея в виду администрацию Барака Обамы. Азербайджан, добавил он, смог добиться больших успехов в международных организациях. «В частности, в рамках Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения были приняты очень важные документы, связанные с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта является основным приоритетом нашей внешней политики. Могу сказать, что в течение года наши политические и дипломатические позиции еще более укрепились. Ни одна страна не признает и не признает надуманного образования «Нагорный Карабах». Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Иного пути нет. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены. Как президенты стран-сопредседателей, занимающихся этим вопросом, так и руководители ОБСЕ и других структур уже неоднократно выступали с заявлениями о неприемлемости статус-кво», - сказал Алиев. Он также отметил успехи азербайджанской армии в ходе военных действий в апреле. «Впервые с 1994 года Азербайджан освободил от захватчиков часть оккупированных земель Азербайджана. В апреле наша армия пресекла армянскую вооруженную провокацию, нанесла сокрушительные удары по врагу и освободила часть оккупированных земель. От оккупантов были освобождены тысячи гектаров земель в Агдеринском, Физулинском, Джебраильском районах. В настоящее время Азербайджанская армия полностью контролирует десятки тысяч гектаров земель», - заявил Алиев. Он рассказал об успехах Азербайджана на Летней Олимпиаде в Бразилии, где спортсмены, выступающие за страну, завоевали 18 медалей, заняв 14-е место в неофициальном командном зачете. По убеждению Алиева, эта «большая спортивная победа, которая также демонстрирует силу нашего народа, государства». Важные шаги в 2016 году были предприняты в области энергетической безопасности. Успешно реализуется проект «Южный газовый коридор». Одновременно в этом году был определен объем газа, который будет добываться на наших новых газовых месторождениях, и, таким образом, в числе проектов, которые станут источником для «Южного газового коридора», наряду с проектом «Шахдениз», будет и газовое месторождение «Абшерон», далее отметил Алиев.-06D-