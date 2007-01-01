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Интервью 2017
Путь выхода из кризиса в возвращении власти народу – Иса Гамбар

Путь выхода из кризиса в возвращении власти народу – Иса Гамбар

2017 Февраль 03 ( Пятница )  15:51:54
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Глава Центра Национальной стратегической мысли Иса Гамбар расценил развернутую против него кампания в официальных  СМИ, как беспокойство властей нарастающим недовольством населения положением  в стране.

Об этом заявил агентству Turan, комментируя  вчерашнюю акцию проправительственных групп  перед офисом партии «Мусават».

«В стране  социально-экономический кризис. Мы неоднократно прогнозировали, что перерастание социального кризиса в политический – дело времени. Сейчас этот процесс продолжается , поэтому  власти обеспокоены активизацией общества и демократического лагеря.

Власть также обеспокоена мобилизацией партии «Мусават»,  это  особенно проявилось  после общереспубликанского совещания партии «Мусават» , большим количеством людей на нем и высоким эмоциональным подъемом.

Беспокойство власти усилили также  многолюдные акции оппозиции 31 января в поселке Новханы в день рождения Мамед Эмина Расулзаде.

«Видимо наши выступления 31 января в Новханы вынудили власти перешагнуть  лимит терпимости, и они ответили в присущем им стиле», - сказал Гамбар.

По его словам, «Мусават», будучи  представителем демократического лагеря, призывает к улучшению отношений власти с народом, к мирным реформам. «Но они не готовы к диалогу», - сказал он.

Выходки пикетчиков перед штаб-квартирой «Мусават» показывают сущность власти, ее уровень, сказал Гамбар.

Прогнозируя развитие событий в стране, Гамбар сказал, что считает нереальным  осознание властями  ошибочности и пагубности ее политики и необхощдимость начала реальных реформ.

Второй сценарий предполагает рост социальной напряженности, перерастание ее в политическую плоскость. При этом, станет неизбежной   активизация общества,  консолидация демсил и единение  с народом.  «Будет политическая напряженность, и я убежден, что это приведет к реализации воли народа» , - сказал Гамбар.

Гамбар отметил, что Центр национальной стратегической мысли уже предлагал «Дорожную карту» вывода страны из кризиса. Этот путь заключается в постепенном возвращении власти народу.  Правительство  должно задуматься, ибо  в этом  ее спасение, считает Иса Гамбар. -03D06-

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