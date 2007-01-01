

ЕC продолжит политическую и финансовую поддержку гражданскому обществу Азербайджана 2017 Январь 30 ( Понедельник ) 11:36:17

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(Эксклюзивное интервью агентству Turan Кристиана Даниэельсена - Генерального директора по политике соседства и расширению Европейской комиссии) Вопрос: ЕС - крупнейший донор Азербайджана. Насколько эффективно была использована финансовая помощь, предоставляемая стране ? Ответ: Около 200 млн. евро было выделено стране из фондов ЕС в период 2007-2016 гг., и ЕС является крупнейшим иностранным донором Азербайджана. Эта поддержка в виде грантов, которыми воспользовались, как правительство, так и гражданское общество, является ключевым элементом нашего диалога и сотрудничества. Поддержка ЕС направлена ​​на развитие экономики страны, а также на институциональные и регулятивные реформы. Мы также сотрудничали в ключевых аспектах институционального строительства. Позвольте мне подчеркнуть, в частности, нашу поддержку регионального и сельского развития; мы помогли повысить производительность сельского хозяйства в регионах, работали с женщинами в направлении экономического развития. Мы также поддержали усилия правительства по диверсификации экономики и содействия устойчивому и всестороннему росту, и гармонизации с международной практикой и стандартами ЕС. Мы также работали в секторе правосудия, который является ключевым для укрепления верховенства права и бизнес-среды, поощряющей инвестиции и занятость. Также мы работаем в сфере образования для повышении качества системы обучения и развития навыков, которые важны для вашей экономики. Это сотрудничество стало ответом на потребности страны и были достигнуты конкретные результаты для граждан. Вопрос: Какие направления сотрудничества наиболее успешны, а где ожидания не оправдались? Ответ: Мы добились хороших результатов во многих областях. Напомню, что в начальный период нашего сотрудничества, Евросоюз помог Азербайджану обеспечить продовольственную безопасность и повысить безопасность пищевых продуктов для населения. Совместно с Азербайджанскими партнерами мы протестировали проекты по возобновляемым источникам энергии и работали над проектами по энерго-эффективности. Мы также поддерживаем развитие Академии правосудия и совершенствование управления в региональных судах. Наша постоянная поддержка образования и экономического развития, которая согласуется с программой действий правительства по диверсификации экономики, уже дает конкретные результаты, например, в области профессионального образования. Так, в прошлом году мы помогли создать более 30 малых предприятий в 20 местных общинах, более 2000 фермеров прошли обучение по экономическим и бизнес-навыкам, мы также помогли в обучении около 150 инспекторов труда по вопросам охраны здоровья и безопасности. Поскольку мы входим в новый этап в наших двусторонних отношениях, я уверен, что мы можем достичь гораздо большего вместе. Например, мы можем поделиться с нашими партнерами в Азербайджане опытом обществ и государств ЕС, особенно в новых государствах-членах Центральной Европы по трансформации экономики. Мы также можем сотрудничать и решении глобальных проблем в области безопасности, миграции и экономического развития. Я также надеюсь, что мы можем сотрудничать гораздо больше в сфере инвестиций, например, в сфере транспортной взаимосвязанности. Вопрос: Может ли ЕС оказать техническую помощь Азербайджану для реализации экономических и политических реформ? Ответ: ЕС является одновременно самым крупным торговым партнером Азербайджана (что составляет более половины от общего объема торговли -), а также крупнейшим инвестором в стране. Около 300 компаний Евросоюза представлены в Азербайджане, которые являются важным источником прямых иностранных инвестиций, поэтому у нас совместный интерес к сотрудничеству и мы уже активно сотрудничаем. Мы создали не менее 45 твининг проектов между Азербайджаном и учреждениями-партнерами из стран-членов ЕС, которые направлены на поддержку страны в реализации экономических и правовых реформ. Наши действия с целью диверсификации экономики сосредоточены на повышении конкурентоспособности малого и среднего бизнеса и на улучшение бизнес-среды. Это также будет иметь ключевое значение для повышения экспортного потенциала страны, в том числе в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. ЕС также планирует и далее помогать развитию стратегии в области взаимосвязанности энергетики и транспорта. Мы тесно сотрудничаем с другими международными организациями по вопросам экономических и политических реформ, например, с Организацией экономического сотрудничества и развития/SIGMA в вопросах реформ, связанных с малыми и средними предприятиями и государственного управления и, конечно же, с Советом Европы. Что касается нашего партнерства на последующий период, я уверен, что поддержка ЕС и наш диалог в вопросах политики, могут сыграть важную роль в осуществлении реформ в Азербайджане. Вопрос: Будет ли ЕС поддерживать независимые НПО, а именно тех, чья деятельность парализована на данный момент в результате действий азербайджанских властей? Ответ: Прежде всего, важно отметить, что активное гражданское общество является ключевым фактором для экономического, социального и культурного развития. Это относится не только к Азербайджану, но и к ЕС. Поэтому ЕС продолжит использование всех имеющихся у него инструментов - финансовых или политических, чтобы поддержать широкий спектр гражданского общества и правозащитников в стране. В то же время мы продолжаем нашу работу и диалог с властями Азербайджана, чтобы гарантировать, что нормативно-правовая база для функционирования НПО, а также его применения, были как можно более содержательными. -0-