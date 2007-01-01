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Интервью 2017
ЕC продолжит политическую и финансовую поддержку гражданскому обществу Азербайджана

ЕC продолжит политическую и финансовую поддержку гражданскому обществу Азербайджана

2017 Январь 30 ( Понедельник )  11:36:17
English Azərbaycan

(Эксклюзивное интервью агентству Turan  Кристиана Даниэельсена - Генерального директора по политике соседства и расширению  Европейской комиссии)

Вопрос:  ЕС -  крупнейший донор  Азербайджана. Насколько эффективно была использована финансовая помощь, предоставляемая стране ?

Ответ:  Около  200 млн. евро было выделено стране из фондов ЕС в период 2007-2016 гг., и ЕС является крупнейшим иностранным донором  Азербайджана. Эта поддержка в виде грантов, которыми  воспользовались, как правительство, так и гражданское общество, является ключевым элементом нашего диалога и сотрудничества.

Поддержка ЕС направлена ​​на развитие экономики страны, а также на институциональные и регулятивные реформы.  Мы также сотрудничали в ключевых аспектах институционального строительства. Позвольте мне подчеркнуть, в частности, нашу поддержку  регионального и сельского развития; мы помогли повысить производительность сельского хозяйства в регионах,  работали с женщинами в направлении экономического развития. 

Мы также поддержали усилия правительства по  диверсификации экономики и содействия устойчивому и всестороннему росту, и  гармонизации с международной практикой и стандартами ЕС.

Мы также работали в секторе правосудия, который является ключевым для укрепления верховенства права и бизнес-среды, поощряющей  инвестиции и занятость.

Также мы работаем  в сфере образования для  повышении качества системы обучения  и развития навыков, которые важны для вашей экономики. Это сотрудничество стало  ответом на  потребности страны и были достигнуты  конкретные результаты для граждан.

Вопрос:   Какие направления сотрудничества наиболее  успешны, а где ожидания не оправдались?

Ответ:  Мы добились хороших результатов во многих областях. Напомню, что в начальный  период нашего сотрудничества, Евросоюз помог Азербайджану обеспечить продовольственную безопасность и повысить безопасность пищевых продуктов для населения.

Совместно с Азербайджанскими партнерами мы протестировали проекты по возобновляемым источникам энергии и работали над проектами по энерго-эффективности.  

Мы также поддерживаем развитие Академии правосудия и совершенствование управления в региональных судах.

Наша постоянная поддержка образования и экономического развития, которая согласуется

с программой действий правительства по диверсификации экономики, уже дает конкретные результаты, например, в области профессионального образования.

Так, в прошлом году мы помогли создать более 30 малых предприятий в 20 местных общинах, более 2000 фермеров прошли обучение по экономическим и бизнес-навыкам,  мы также помогли в обучении около 150 инспекторов труда по вопросам охраны здоровья и безопасности.

Поскольку мы входим в новый этап  в наших двусторонних отношениях, я уверен, что мы можем достичь гораздо большего вместе. Например, мы можем поделиться с нашими партнерами в Азербайджане опытом обществ и государств ЕС, особенно в новых государствах-членах Центральной Европы по трансформации экономики.

Мы также  можем сотрудничать и  решении глобальных проблем в  области безопасности, миграции и экономического развития. Я также надеюсь, что мы можем сотрудничать гораздо больше в сфере инвестиций, например, в сфере транспортной взаимосвязанности.

Вопрос:   Может ли ЕС оказать техническую помощь Азербайджану для реализации экономических и политических реформ?

Ответ: ЕС является одновременно самым крупным торговым партнером Азербайджана (что составляет более половины от общего объема торговли -), а также  крупнейшим инвестором в стране. Около 300 компаний Евросоюза представлены в Азербайджане, которые являются  важным источником прямых иностранных инвестиций, поэтому  у нас  совместный интерес к сотрудничеству и мы уже активно сотрудничаем.

 Мы создали не менее 45 твининг проектов между Азербайджаном и учреждениями-партнерами из стран-членов ЕС, которые направлены на поддержку страны в реализации  экономических и правовых реформ.  

Наши действия с целью  диверсификации экономики сосредоточены на  повышении конкурентоспособности малого и среднего бизнеса и на улучшение бизнес-среды. Это также будет иметь ключевое значение для повышения экспортного потенциала страны, в том числе в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

ЕС также планирует и далее помогать развитию  стратегии в области взаимосвязанности энергетики и транспорта.

Мы  тесно сотрудничаем с другими международными организациями по вопросам экономических и политических реформ, например, с Организацией экономического сотрудничества и развития/SIGMA  в вопросах реформ, связанных с малыми и средними предприятиями и государственного управления и, конечно же, с Советом Европы.

  Что касается  нашего партнерства на последующий период, я уверен, что поддержка  ЕС и наш диалог в вопросах политики, могут сыграть важную роль в осуществлении реформ в Азербайджане.

Вопрос:  Будет ли ЕС поддерживать независимые НПО, а именно тех, чья деятельность парализована на данный момент в результате действий азербайджанских властей?

Ответ:  Прежде всего, важно отметить, что активное гражданское общество является ключевым фактором для экономического, социального и культурного развития. Это относится не только к Азербайджану, но и к ЕС.

Поэтому  ЕС  продолжит использование всех имеющихся у него инструментов -  финансовых или политических, чтобы поддержать широкий спектр гражданского общества и правозащитников в стране.

В то же время мы продолжаем нашу работу и диалог с властями Азербайджана, чтобы гарантировать, что нормативно-правовая база для функционирования НПО, а также его применения, были как можно более  содержательными. -0-

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