

В Армении жили азербайджанцы. Об основателе армянского киноведения и не только 2017 Январь 21 ( Суббота ) 12:25:27



Среди жителей Армении распространено мнение, что азербайджанцы здесь жили в основном в сельской местности, например, в Масисском районе. Журналист Давид Петросян в рамках программы «Линия соприкосновения» — проекта Фонда Партнерство Евразия — рассказывает об азербайджанцах Армении, которые влоть до последнего десятилетия прошлого века жили по всей территории страны, в том числе и в столице. Интервью ведет ответственная за связи с общественностью Фонда Изабелла Саргсян. На снимке Изабелла Саргсян и Давид Петросян Давид Петросян: Азербайджанцы в Ереване составляли если не большинство, то представляли значительную часть населения. После установления Советской власти их процент стал уменьшаться, поскольку в город активно переселялись армяне. Но в Ереване были районы компактного проживания азербайджанцев: Силачи, Тохмах Гел. Даже из названий видно: силачи – это красильщики (есть версия, что “силачи” происходит от арабского “silah” — оружие, соответственно “силахчи” могут быть и оружейниками — Epress.am). Тот же Конд, который считается сердцем Еревана, — значительная часть начеления этого района были азербайджанцы. Изабелла Саргсян: Были и школы, театры… Мне кажется, об этом почти никто не знает. Давид Петросян: Касательно Еревана я могу сказать о театре имени Джафара Джабарлы . У них не было постоянного здания: были дни в армянских театрах, в которые они представляли свои спектакли. Залы были заполнены. Азербайджанская община, которая в 80-х составляла 5-6 процентов населения Армении, обеспечивала [зрительский интерес]. Изабелла Саргсян: Спектакли игрались на азербайджанском или на русском? Давид Петросян: На азербайджанском. Почему я обращаю внимание на то, что азербайджанская община ходила на спектакли? Поскольку был армянский театр в Баку, и в 80-х, когда началось Карабахское движение, часто вспоминали, что этот театр закрылся, и закрылся он из-за того, что власти Советского Азербайджана сделали все для этого. Наверное, правильно считать, что армянский театр в Баку закрылся по решению азербайджанских властей. Но о том, что армяне Азербайджана, в особенности армяне Баку, не посещали спектакли этого театра или посещали крайне редко, не говорится. Азербайджанская община компактно проживала в районе Амасия — там они составляли большинство. В Варденисском районе, Масисском… Я должен напомнить, что первые республики Грузия, Азербайджан и Армения возникли, когда имперской России не стало. В составе России не было Грузии, Азербайджана, Армении. Были области или губернии, на территории которых представители одной нации не составляли абсолютного большинства (речь о нашем регионе). Была Эриванская губерния, Александропольская, Карсская, Елизаветпольская, Бакинская и так далее, поэтому в дальнейшем, когда стали чертить границы, часть армянского населения оказалась в Азербайджане, а азербайджанского – в Советской Армении. И сейчас, когда звучат заявления, в том числе и в Баку, о том, что это наши территории – мы там жили… Да, это правда, но границы чертили, исходя из других соображений. Не смотрели, кто где живет. Чертили примерно, решив какой должна быть Армения, Азербайджан, Грузия. Территория этого региона примерно 109 тысяч квадратных километров. Когда пришли англичане, они здесь расчертили на примерно равные части, а потом Советский Союз эти границы изменил, исходя из идеологических соображений. И поскольку Азербайджан первым стал Советским, а только потом – Армения, кроме того, у Азербайджана была нефть, но все это мы знаем, и речь сейчас не об этом. Речь о том, что азербайджанцы довольное долгое время жили на этих территориях, имели свою культуру, которую сохраняли во времена Советского Союза. Издавалась газета “Совет Эрменистаны” на азербайджанском языке, была радиопередача… Один из заместителей председателя Верховного совета Советской Армении всегда был азербайджанцем как представитель национального меньшинства. Последний азербайджанский депутат был избран в Советской Армении в октябре 1989 года в ходе дополнительных выборов. В тот же период избрались Ашот Манучарян и Хачик Стамболцян. Очень интересно, что даже во время Карабахского движения, в то напряженное время, азербайджанцы в Амасии избрали в парламент Армянской ССР своего депутата. Но это было недолго… Во время Великой отечественной войны в армянских национальных дивизиях были и азербайджанцы, которые наравне с армянами участвовали в войне. И, если я не ошибаюсь, есть азербайджанец из Армении, получивший Героя Советского Союза. Героев-армян из Азербайджана, Карабаха было много, но о героях-азербайджанцах из Армении знают мало. Хотя наши официальные историки, изучающие Вторую мировую, не скрывают этот факт. Изабелла Саргсян: А чувствовали ли эти люди, живя в Армении, дискриминацию, ущемление или жили довольно гармонично? Давид Петросян: По всей видимости, какие-то проблемы были. Не могло быть так, чтобы проблем у них не было, но идеологическая доктрина Советского Союза в то время была такова, что эти проблемы не могли привести к конфликту, они как-то решались. У них были свои учебные заведения, но часть училась в здешних русских школах. Изабелла Саргсян: Насколько я знаю, и в армянских школах… Давид Петросян: Да. Абсолютное большинство, 98-99 процентов, довольно хорошо владели армянским. Учились они не только в здешних школах, но и в вузах. У меня друзей-азербайджанцев не было. С азербайджанцами я больше общался в Советской армии, но это никого не удивляло. В роте, в которой я служил, было 90 человек семнадцати национальностей. Неудивительно, что среди них были и армяне, и азербайджанцы, но отношения были нормальными. Были и плохие, и и хорошие, но это не было связано с национальностью. Изабелла Саргсян: Люди моего поколения и младше вообще не знают известных азербайджанцев. Мое поколение краем уха слышало о Кара Караеве, Зейнаб Ханларове, несколько таких имен… Я слышала, что ту же Зейнаб Ханларову очень любили в Армении… Давид Петросян: Она была заслуженной артисткой Армении, и могу сказать, что народ ее очень любил. Была довольно большая прослойка людей, которые ходили на ее концерты и слушали с большим удовольствием. И это звание она получила не случайно – люди действительно ее любили. Те же люди ехали на концерты Зейнаб Ханларовой в Грузию. Изабелла Саргсян: Уточните только, кто такая Зейнаб Ханларова. Давид Петросян: Это певица, которая пела и азербайджанские, и армянские песни, получила звание заслуженного артиста АССР… Я могу перечислить еще несколько имен. Например, известный азербайджанский певец Рашид Бейбутов был наполовину армянином и родился в Ереване. Он пел в кафе кинотеатра “Наири”. Потом поехал в Баку и стал “Рашидом Бейбутовым”. Изабелла Саргсян: Это он поет “я встретил девушку…”? Давид Петросян: Да, да. Изабелла Саргсян: Оказывается, знаю. Давид Петросян: Был, например, Сабир Рзаев, который был основателем армянского киноведения. Он участник Второй мировой войны. Рзаев – сценарист нескольких армянских фильмов, у него есть довольно интересные работы. Если не ошибаюсь, несколько лет назад в Ереване издали большую книгу с его работами и о нем. Я считаю, что это очень важно. Изабелла Саргсян: Очень интересно, что вы упомянули Сабира Рзаева, потому что мы тоже об этом думали и подготовили небольшой репортаж. Давайте вместе посмотрим и потом продолжим (репортаж на видео начинается с 15:32). Репортаж: Киновед Гарегин Закоян: “Это он с Рубеном Зарьяном и Левоном Ахвердяном. А это с Рубеном Мамуляном”. Голос за кадром: “Рядом с первым режиссером цветного кино армянской национальности Рубеном Мамуляном стоит азербайджанец Сабир Рзаев – основатель армянского киноведения. Именно он познакомил армянскую действительность с Рубеном Мамуляном. Рзаев родился, жил и творил в Армении. Был редактором киностудии “Айфильм”, главным редактором Госкино, написал более десяти сценариев армянских фильмов”. Гарегин Закоян: “Он создал вокруг себя целое поколение киноведов. Вокруг него собирались его ученики, друзья, которых он постепенно втягивал в киноведение. Они впоследствии стали кандидатами наук. Например, Карен Калантар, Сурен Асмикян. Микаэл Стамболцян, Эверт Паязатян – целая группа серьезных киноведов. Голос за кадром: “По инициативе киноведа Гарегина Закояна была издана книга, в которой представлена часть статей Сабира Рзаева о кино и театре, а также отрывки из его работ. Перо Сабира Рзаева коснулось таких выдающихся деятелей, как Гурген Джанибекян, Вардан Ачемян, Грачья Нерсисян, Грачья Капланян и других. Рзаев был также одним из первых, кто открыл Параджанова. Гарегин Закоян: Первая — если не первая, то вторая — рецензия на “Цвет граната” была его. Очень интересно сегодня читать. Тогда этот фильм еще не имел такой репутации и хвоста гениальности, который у него есть сейчас. Это была чистая газета… представляете, какая это была трудная и важная работа. Сегодня легче, сегодня весь мир знает, что это гениально, и обращаясь к этой теме, эта предвзятость имеется, а он [Рзаев] должен был открыть этого человека. Голос за кадром: “Перу Сабира Рзаева также принадлежит до сих пор единственная киноведческая монография – исследование “Армянская художественная кинемотография”. Любой профессор, преподающий историю кино, любой студент, пишущий диссертацию, если даже не упоминают имени Рзаева, так или иначе пользуются его кинонаследием. Сабир Рзаев прожил в Армении до конца своих дней и скончался за десять лет до Карабахского конфликта”. Гарегин Закоян: “Когда началось Движение, началась эта война, у меня перед глазами постоянно был его образ… И я, и все наши друзья, знакомые – все, кто его знал, — у всех, кто был с ним близок, постоянно возникал этот вопрос… И, наверное, единственно правильное, что можно было сказать, произнес мой друг: “Как хорошо, что Сабир не увидел этих дней”. Голос за кадром: “Тело Сабира Рзаева покоится в Ереване. За три года до смерти ему присудили звание заслуженного деятеля искусств Армянской Советской Социалистичекой Республики”. Сабир Рзаев Изабелла Саргсян: Очень интересный материал. Лично для меня было очень много нового. Про Сабира я читала очень короткую заметку в Википедии. Давид Петросян: Конечно радует, что есть такой репортаж, но было бы лучше, если бы наше Общественное телевидение сделало передачу о нем. Я уверен, что у них есть большой архив и там они могут найти много интересного. Помимо Сабира Рзаева, я могу упомянуть о сотрудничестве армянского и азербайджанского артистов на общесоюзном уровне. Это было важно для граждан и Советской Армении, и Советского Азербайджана. Речь о сотрудничестве Арно Бабаджаняна и Муслима Магомаева в 60-70-х годах. Арно Бабаджанян, который считался самым модным композитором в Советском Союзе, и многие считают его основателем твиста в СССР… Все его известные песни первым исполнял Муслим Магомаев. А самые известные песни Магомаева – это написанные Бабаджаняном. К сожалению, об этом сейчас не упоминается, и, я считаю, что есть потребность поднять эту тему, возможно, снять фильм. В Москве или где-нибудь еще… Было бы хорошо, если бы молодое поколение узнало об этом. http://epress.am