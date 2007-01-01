

Бута и бутафория: туризм в Азербайджане 2017 Январь 17 ( Вторник ) 13:44:34



Чем больше Азербайджан увязает в экономическом кризисе и девальвации национальной валюты, тем слышнее разговоры о развитии туризма, анализирует ситуацию РадиоСвобода. Больше всего профильное ведомство бахвалится статистикой посещений туристов из арабских стран. Она действительно увеличилась в связи с тем, что порядок получения виз для граждан ОАЭ с ноября 2015 года был упрощен. Количество туристов, прибывших в Азербайджан из Ирака в первой половине 2016 года, увеличилось по отношению к 2015 году в 30 раз, из ОАЭ – в 19 раз, из Бахрейна – в 13 раз. И все равно больше всего туристов приезжает в Азербайджан из России, Грузии и Ирана. Большинство из них – этнические азербайджанцы. Настоящих иностранных туристов в стране огней очень мало. Несмотря на то, что правительство без конца говорит о туристической привлекательности Баку, есть ряд причин, по которым туристы скорее поедут в Стамбул или Дубай. Кроме того, в Азербайджане трудности даже с классическим туристическим набором, показывающим национальный колорит, который по умолчанию демонстрируется туристам. Это, пожалуй, бута – старинный гнутый азербайджанский знак в виде капли, характерная деталь национального орнамента, который визитеры увозят с собой на коврах, кухня, Пламенные башни, мечеть Биби-Эйбат и дворец Ширваншахов. О нынешней ситуации в отрасли туризма мы поговорили с владельцем турфирмы в Баку, который ранее возглавлял сектор развития и планирования в Министерстве туризма, Фикретом Мамедовым. Катерина Прокофьева: Фикрет, назовите мне основные причины, почему с туризмом в Азербайджане такие сложности? Что можно выделить как главное препятствие, на ваш взгляд: или это визы, или это налоги, которые делают невыгодным вкладывание денег в эту отрасль, или это цены для посещающих Азербайджан, или, может быть, отсутствие грамотного продвижения, рекламы, как вы думаете? Фикрет Мамедов: Это комплекс причин. Проблема с визами, с внедрением электронных виз, перестала быть острой, но есть проблема, допустим, высоких цен на авиаперелеты. Есть очень много проблем, связанных с внутренним регулированием рынка, – например, если мы возьмем российский рынок, то там, в России, туристические отели не заключают контрактов с нероссийскими туристическими компаниями, т.е. мы, будучи азербайджанской компанией, не можем заключить контракт с российским отелем. Этой проблемы для наших отелей нет, они все это заключают, соответственно, они демотивируют туристические компании и уже меньше продают. Элементарно – это абсурд. Скажем, азербайджанский отель может дать цену иностранному клиенту ниже, чем он даст азербайджанской туристической компании, хотя должно быть с точностью до наоборот, с тем, чтобы количество точек продаж, т.е. туристических компаний, заинтересованных продать этот продукт, должно быть выше. Кроме того, есть вопросы именно массовости и поточности туризма. Дело в том, что когда вы не можете скоординировать необходимое количество людей для того, чтобы обеспечить все эти трансферы и экскурсии, то себестоимость туров растет и, к сожалению, координации между туристическими компаниями нет. Скажем, к нам приезжают три туриста, кто-то еще привозит трех туристов. Если мы этих туристов объединим в одну экскурсионную группу, то это будет 15 человек, один гид, и, соответственно, себестоимость самого экскурсионного тура будет ниже. А поскольку и мы нанимаем для трех туристов, и кто-то другой нанимает и т.д., то нанимаем пять гидов, соответственно, общая стоимость растет. Т.е. там очень много проблем в самой индустрии. К сожалению, нет способной ассоциации, которая могла бы все это скоординировать, каким-то образом все это регулировать и оказывать координационное воздействие на все эти процессы. Катерина Прокофьева: По порядку… Вот вы сказали, что транспорт обходится дороже всего, а лоукостеры летают? Фикрет Мамедов: Лоукостеры летают, но по каким-то не лоукостеровским ценам, и не с той периодичностью. Катерина Прокофьева: И с чем это связано? Фикрет Мамедов: С тем, что есть национальный авиаперевозчик AZAL, который как бы регулирует эти цены и не дает возможности лоукостерам устанавливать те цены, которые они хотели бы установить, – это один момент. Второй момент: очень дорогой Ground Handling, т.е. наземное обслуживание самолетов в аэропорту Баку. Я сейчас не знаю точные цифры, но на момент моей работы в Министерстве туризма, 2,5-3 года назад, эта стоимость превышала примерно в 2-2,5 раза Ground Handling, скажем, во Франкфуртском аэропорту, который является крупнейшим и лучшим хабом в Европе. Катерина Прокофьева: Посол Франции в Азербайджане говорил, что перелет между Парижем и Баку обойдется в стоимость трехнедельного тура в Португалию с проживанием в 3-звездочной гостинице. Уже один этот факт, казалось бы, должен отбить охоту вообще любому туристу приезжать в Азербайджан… Фикрет Мамедов: То же самое с турецкими, т.е. турецкому туристу поехать в Венецию, отдохнуть там неделю обойдется дешевле, чем лететь на три дня в Азербайджан. Катерина Прокофьева: Скажите, а по поводу гостиниц, это правда, что ниже трех звезд нет и хостелов как таковых нет? Т.е. бюджетный вариант отдыха для туриста, который вдруг захотел посетить Баку, не предусмотрен вовсе? Фикрет Мамедов: Они есть, но в недостаточном количестве. Тем не менее, даже не имеет смысла, имея дорогие билеты, делать хостелы. Допустим, есть человек или сегмент, который может позволить себе отель за 20 манат – за 15-20 долларов. Приезжает он на три дня, хочет потратить 60 долларов, но человек, который прилетает ради того, чтобы останавливаться где-то за 60 долларов за три дня, три ночи, все равно вынужден покупать билет, который будет стоить 500-600 долларов. Т.е. какой смысл искать в этом сегменте каких-то туристов, если у вас изначально дорогие цены на билеты? Катерина Прокофьева: А как вы оцените сервис, допустим, по сравнению с Грузией или Арменией? Фикрет Мамедов: По поводу Армении я ничего не могу сказать, мы с ними как бы не контактировали никогда. Что касается Грузии, если брать сервис, допустим, по гидам, то там, конечно, все намного лучше, и есть такой аутентичный национальный колорит, который, в принципе, в Азербайджане во многом утерян. К сожалению, я знаю, что есть такой факт – злоупотребление неосведомленностью туристов в каких-то ценах, в каких-то нюансах отдыха в Азербайджане, соответственно, очень многие таксисты, допустим, и все остальные очень этим злоупотребляли. Летом было очень много арабских туристов, а наши хваленые лондонские такси фактически с корнем вырвали свои счетчики и называли арабскому туристу цену, как бог на душу положит. Катерина Прокофьева: Вот вы говорите, колорит… А вообще, наверное, есть какие-то уникальные места, туристический потенциал которых в Азербайджане до конца не использован? Фикрет Мамедов: Да, конечно, очень много, но опять-таки нет координирующего органа, способного это сделать. Буквально через два дня у нашей компании будет очень интересная программа для международной фармацевтической компании, ее украинского представительства. Прилетает 290 человек, и приходится собирать этот национальный колорит буквально по крупицам, т.е. надо сделать отдельные и букеты, и декор, и гала-ужин, и концертную программу и т.д. Нет какого-то дефолтного варианта, которым могли бы пользоваться все, т.е. все равно это как бы собрано специализированно, под какие-то требования. Это очень долгий процесс, мы к этому три месяца готовились, т.е. это все надо собирать как продукт. Катерина Прокофьева: А почему нет такой дефолтной схемы? Столько говорится о продвижении, постоянно Минтуризма хвастается какой-то статистикой, есть и государственные программы. Почему ее нет? Фикрет Мамедов: Государственные программы вообще уникальные. В принципе, есть государственные программы и по образованию, и по развитию регионов и т.д. Много говорится, но у них там, в принципе, дела не идут. У министерства были определенные интересы и наработки в свое время, но они, насколько я понимаю, так и остались на бумаге. Вот сегодня, допустим, если мы берем не с точки зрения министерства и глобального, а с точки зрения туристических компаний, которые в конечном итоге являются точкой продаж, потому что государство может все что угодно рекламировать и маркетировать, но в конечном итоге продажи делают туристические компании вместе со своими партнерами за рубежом. Так вот, государству сейчас в первую очередь, наверное, каким-то образом надо отрегулировать вопрос стоимости проживания для местных туристических компаний, потому что, когда вы можете позвонить из Праги, вполне возможно, что местный отель даст вам цену лучше, чем мне, который все время его как бы кормит и снабжает туристами. И в этом случае мне вообще неинтересно продавать отели, поэтому мы, в принципе, под очень многие проекты, которые мы делаем, отдаем отель по себестоимости, т.е. фактически ноль заработка на отеле, с тем, чтобы брать все остальное. Второй момент – это стоимость билетов, самая, наверное, острая проблема. Визы как бы да, но в то же время это не так остро, потому что сейчас уже можно, не выходя из дома, туристу это все отправлять. Раньше это была большая проблема. Человеку, который из Мюнхена хотел приехать в Баку, надо было поехать в посольство в Берлине, сдать документы, через неделю или десять дней вернуться еще раз в Берлин, взять оттуда свой паспорт с визой и после этого прилететь в Баку. Соответственно, даже не покидая пределов Германии, он уже совершал там 2 800 километров перемещений только ради сомнительного удовольствия приехать в Азербайджан. Сейчас этот вопрос решен, но в то же время, наверное, для Европы, США и других стран можно было бы сделать оформление виз в аэропорту, либо вообще безвизовый режим, который, в принципе, был бы более эффективным. Катерина Прокофьева: Правильно ли я понимаю, что, в принципе, гостиничный бизнес, туристический бизнес имеет более высокую налоговую нагрузку, чем какой-либо другой? Фикрет Мамедов: Нет, в принципе, обязательства как бы общие, но плохо то, что даже налоговое регулирование недостаточно отражает специфику туризма. Элементарно, допустим, упрощенная система налогообложения в Азербайджане – фактически оно составляет 4%, т.е. вы от всего оборота платите 4%, но проблема в том, что вы где-то 90% поступающих к вам на счет средств тратите на то, что переводите эти деньги в отели, транспортные компании, рестораны, гидам и т.д. Платите вы как бы с общего оборота, т.е. со 100% поступающих к вам средств, и в этом случае как раз таки очень большая неувязка именно в системе налогообложения. Сейчас они еще учредили обналичивание средств из банка, т.е. если нам поступили средства, то мы должны оплачивать подрядчикам на обналичиваемые средства. Это еще дополнительно 1%, который мы должны оплачивать. Т.е. оплачивать банку, вернее, государству за то, что мы обналичиваем средства. Катерина Прокофьева: Фикрет, на такие большие события, как Евроигры, Формула-1, Евровидение, всякие фестивали ведь действительно едут туристы, правда? Они оправдывают надежды и ожидания, связанные с такими мероприятиями? Фикрет Мамедов: Евроигры, конечно, нет – это была какая-то клоунада. Да, мы угробили большой бюджет, это было в первый раз и, скорее всего, в последний. Ну, в лучшем случае еще пара стран, наших братьев по разуму, может быть, это поддержит некоторое время, но сейчас это как бы не поддерживается в целом, т.е. Нидерланды отказались платить 30 миллионов ради того, чтобы провести следующие Евроигры, соответственно, есть определенная градация. Скорее всего, мы просто переплатили Международному олимпийскому комитету за то, чтобы провести у нас нормальную Олимпиаду, но они не смогли этого сделать и в качестве компенсации придумали такой клон, называемый Евроиграми. Что касается Формулы-1, да, она достаточно популярна. Во всяком случае, туристы из СНГ, корпорации из СНГ это дело любят. Честно говоря, я этого не понимаю, потому что стоять по 2-3 часа где-то на солнце ради того, чтобы за секунду перед тобой пролетела бензопила, – это непонятно. Но людям нравится. С другой стороны, есть еще такая тенденция, что, насколько я знаю, Турция, Германия и некоторые другие страны начинают отказываться от этого. Возможно, это уже изживающий себя формат, но я судить не могу, потому что в прошлом году было достаточно интересно, и приехало очень много людей именно посмотреть Формулу-1. Катерина Прокофьева: Вообще, основные туристы – это азербайджанцы, либо ранее уехавшие из страны, либо иранские и грузинские. Это так? Какова доля правильных иностранных туристов? Фикрет Мамедов: Основная доля – это россияне, но это азербайджанцы с российскими паспортами. Катерина Прокофьева: Да, я об этом и говорю… Фикрет Мамедов: Некоторые из них приезжают по нескольку раз, и каждое пересечение границы фиксируется как еще один турист. У меня есть друзья, которые живут в России, но приезжают сюда 5-6 раз в году, соответственно, их считают как шесть туристов. Если брать чистую статистику, то я думаю, она на порядки ниже, чем есть на самом деле. Катерина Прокофьева: Фикрет, а люди, в принципе, гостеприимные, если опять же сравнивать с соседними странами? Фикрет Мамедов: Я бы сказал, что да, во многом, хотя по большому счету именно те, кто должен быть гостеприимен, т.е. индустрия гостеприимства, все-таки больше рассматривают туриста как объект наживы, а не как гостя. Мы пытаемся этот формат у себя в компании по максимуму изжить, т.е. мы стараемся оказывать и экстрауслуги, идти навстречу, если планы поменялись, – у нас нет такого жесткого подхода, что если у тебя в 10 часов экскурсия, то в 10 часов, кровь из носа, ты там должен быть, и если нет, то извини. А если брать в целом по индустрии, то она очень сильно пытается пользоваться тем, что люди просто не знают, как что-то сделать, и пытается на этом наживаться. Я думаю, это неправильно, в том смысле, что элементарно государство установило пошлины на визы в 20-22 доллара с какими-то еще дополнительными накрутками. Туристические компании, пользуясь тем, что турист просто не знает про это и нет достаточного информационного обеспечения, с помощью которого турист мог бы со всем этим ознакомиться, злоупотребляют тем, что у них есть аккредитация, и продают эти визы по 70-100 долларов. Это такой у них сервис, что, в принципе, ненормально. То же самое по всем остальным услугам.