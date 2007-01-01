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Экономика и финансы 2017
Azaljet запускает новые рейсы из Москвы в регионы Азербайджана

Azaljet запускает новые рейсы из Москвы в регионы Азербайджана

2017 Февраль 16 ( Четверг )  16:25:11
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Начиная с15 марта под брендом AZALJET (низкобюджетный бренд ЗАО «Азербайджанские Авиалинии») будут совершаться регулярные рейсы из московского аэропорта «Внуково» в регионы Азербайджана – Гянджу и Габалу.

Рейсы Москва-Гянджа будут выполняться еженедельно по средам и субботам, а рейсы Москва-Габала – по четвергам на самолетах Airbus A320, сообщает пресс-служба AZAL.

Вылеты из Международного аэропорта «Внуково» (VKO) в 15:10 по местному времени, прибытие в Международный аэропорт Габалы (GBB) и Гянджи (KVD) в 20:30. Обратные рейсы из Габалы и Гянджи будут вылетать в 20:30, прибытие в Москву  в 22:20 по местному времени.

Стоимость авиабилетов начинается от 49 евро в одном направлении.  Стоимость перевозки багажа составит 2 евро за каждый килограмм. --08D--

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