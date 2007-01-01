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Экономика и финансы 2017
«Прозрачность-Азербайджан» нашел риск опасности коррупции в изменениях в Налоговый кодекс

«Прозрачность-Азербайджан» нашел риск опасности коррупции в изменениях в Налоговый кодекс

2017 Февраль 17 ( Четверг )  06:56:15
English Azərbaycan

НПО «Прозрачность-Азербайджан» считает важным внесение определенных изменений в Налоговый кодекс в части привлечения к налогу сельскохозяйственных земель. Вступившие с 1-го января этого года новые требования в организации рассматривают как носящие «риск опасности коррупции».

Те земельные угодья, которые не используются по назначению из-за отсутствия агротехнических, мелиорационных и ирригационных условий, будут привлекаться к земельному налогу 0,06 манат за каждый условный бал 1 сотки земли. В иных случаях ставка налога составит 2 маната за 1 сотку. В общественном объединении  считают, что это создает работникам местных органов исполнительной власти возможность «договариваться» с землевладельцами, которые по тем или иным необъективным причинам не используют сельскохозяйственные земли по прямому назначению. Для устранения этой лазейки необходимо создание электронной системы по качеству и использованию земель.

Кроме этого, многие крестьяне не могут использовать земли по простой причине – отсутствие необходимых средств. А высокие налоги приведут к их обнищанию.   --08D--

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