



Официальный курс доллара не изменился

2017 Февраль 13 ( Понедельник ) 17:48:45

Центробанк страны установил официальный курс маната к доллару на 14 февраля на прежнем уровне - 1,7301 манат за доллар, говорится в сообщении Центробанка.

Отметим, что за минувшую неделю курс доллара и евро в Азербайджане был резко снижен, что вызывало неопределенность на валютном рынке.

По мнению экспертов, подорожание маната носит искусственный и временный характер.

Между тем, коммерческие банки покупают доллары и евро значительно ниже официального курса, а продают – значительно дороже того же курса. Именно этот факт дает основание экспертам говорить о валютных спекуляциях на финансовом рынке. -02D-