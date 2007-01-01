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Экономика и финансы 2017
Официальный курс доллара не изменился

Официальный курс доллара не изменился

2017 Февраль 13 ( Понедельник )  17:48:45
English Azərbaycan

Центробанк страны установил официальный курс маната к доллару на 14 февраля на прежнем уровне -  1,7301 манат за доллар, говорится в сообщении Центробанка.

Отметим, что за минувшую неделю курс доллара и евро в Азербайджане был резко снижен, что вызывало неопределенность на валютном рынке.

По мнению экспертов, подорожание маната носит искусственный и временный характер.

Между тем, коммерческие банки покупают доллары и евро значительно ниже официального курса, а продают – значительно дороже того же курса. Именно этот факт дает основание экспертам говорить о валютных спекуляциях на финансовом рынке.  -02D-

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