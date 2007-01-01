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Экономика и финансы 2017
4,3 млн. манат на дорогу к Джоджуг Марджанлы

4,3 млн. манат на дорогу к Джоджуг Марджанлы

2017 Февраль 11 ( Суббота )  12:31:43
English Azərbaycan

В пятницу глава государства издал распоряжение о выделении 4,3 млн. манат на строительство  автомобильной дороги к селу Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Как известно, правительство начало широкую кампанию по возвращению населения в это село, освобожденное от армянской оккупации. Отметим, что длина дороги всего 9 км.

Ранее глава государства выделил еще 4 млн. манат на строительство  50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в это селе. -02D-

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