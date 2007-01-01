



Суд не смог получить ответа от Азерсу о стоимости установки счетчиков

2017 Февраль 10 ( Пятница ) 20:30:32

В пятницу, 10 февраля состоялось девятое по счету судебное заседание в Первом Бакинском административно-экономическом суде по иску Информационного агентства Turan против госкомпании ОАО “Азерсу”.

На заседании был зачитан письменный ответ зампреда ОАО Азерсу Сеймура Сеидова на информационный запрос информационного агентства Туран от 30 августа 2016 года в связи с установкой водоизмерительных счетчиков.

Ответ касался 6 и 7 заключительных вопросов информационного запроса:

6. По какой цене закупались счетчики (механические и смарт) до 29 марта 2016 года?

7.Сколько стоит установка одного счетчика, и какова смета работ?

На шестой вопрос ответ был таков: цена счетчиков, закупленных до 29 марта 2016 года не менялась. На вопрос директора агентства Туран Мехмана Алиева, как может не меняться прошлая цена к настоящей, представитель Азерсу внятно ответить не смог. Алиев заявил, что требовал четко указать цены и поэтому посчитал, что ОАО Азерсу уклонилось от ответа.

На седьмой вопрос также не был получен ответ. В качестве ответа был представлен список материалов, которые используются для установки счетчиков, без указания цены материалов и сметы работ. Алиев также не принял и этот ответ.

Они призвал судью Шарафат Маммедову потребовать от ответчика дать полноценный ответ на поставленные информационным запросом вопросы.

В конечном итоге судья вынесла решение об отказе информационного запросу по 6 и 7 вопросам, аннулировании требования по пяти вопросам, на которые были получены ответы в ходе судебного разбирательства. Судья также отказала в вынесении особого определения в адрес ОАО Азерсу и применении штрафа, на чем настаивало агентство.

Мехман Алиев сообщил, что не согласен с вердиктом суда и после получения официального судебного решения, и намерен оспорить его в апелляционном суде.

Процесс получения ответа от «Азерсу» на информационный запрос агентства тянется пять месяцев. Закон «О свободе информации» требует от ответчика предоставить ответ в течение 7 рабочих дней.

Информационный запрос последовал после того, как стало известно, что «Азерсу» закупает счетчики по высоким ценам на средства, выделенные распоряжением президента страны от 29 марта 2016 года.

Агентство считает, что цены на счетчики и монтажные работы завышены в 5-10 раз. Так, на выделенные 12 млн. манат «Азерсу» закупило 50 тыс. счетчиков на 5,5 млн. манат и еще 6,5 млн. манат запланировало израсходовать на монтажные работы.

Также надо отметить, что «Азерсу» сорвало трехлетнюю госпрограмму по 100% внедрению счетчиков в стране в 2006-2009 гг. Компания сообщила, что на 1 января 2017 года 1342248 абонентам из категории «население» установлено 897350 или 66,9% счетчиков.

Еще 58775 абонентам из группы «ненаселение» установлено 48223 счетчиков или 82%.

Странно, что после завершения срока госпрограммы «Азерсу» исправно получал все новые средства на внедрение счетчиков, притом, что ни одна контролирующая госструктура не интересовалась, что эти средства, мягко говоря, использовались нерационально.—0--