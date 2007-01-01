



Вылов квотируемого объема рыб увеличился на 113,3 тонн

2017 Февраль 11 ( Суббота ) 13:08:54

В 2016 году в территориальных водах Азербайджана на Каспийском море и внутренних водоемах было выловлено 678,9 тонн рыбы, вместо отведенных компаниям и физическим лицам 793,5 тонн квоты.

По сравнению с 2015 годом вылов квотируемого объема рыб увеличился на 113,3 тонн, сказали Turan в Госкомстате.

В основном выловлена килька - 315,6 тонн (в 2015 году 138 тонн), кутум - 92,5 тонн (116 тонн), селедка – 86,1 тонн (118 тонн), кефаль – 67,7 тонн (78 тонн).

Разрешения на улов рыбы имеют 155 юридических и физических лиц. Для получения квот они выплатили Министерству экологии и природных ресурсов 32,5 тыс. манат.

Всего в 2016 году в Азербайджане было выловлено 63,2 тыс. тонн рыбы общей стоимостью 230 млн. манат. --08D--