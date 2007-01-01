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Экономика и финансы 2017
Минэкологии предупреждает туристические компании

Минэкологии предупреждает туристические компании

2017 Февраль 11 ( Суббота )  13:10:09
English Azərbaycan

 Минэкологии и природных ресурсов выступило с заявлением  в связи с незаконной  охотой  на территории страны иностранных туристов, в особенности, арабов. Эта структура активизировалась после того, как в СМИ  и  соцсетях распространилась в этой связи информация и видеоматериал.

Анализ распространенных фото и видеосъемок указывает на то, что часть из них проводилась в Азербайджане.

В осенне-зимний период на охоту местных и иностранных  охотников в рамках закона выделяется соответствующая квота. Исходя из международных обязательств и конвенций, к которым Азербайджан  присоединился, в том числе решения Кабмина от  30 сентября 2004 года, иностранцам и лицам без гражданства  охота разрешена.

Анализ, проведенный министерством показал, что показанные на видеосъемках животные и птицы не являются видами, включенными в «Красную книгу». 

Что касается квоты на охоту, то местным охотникам в течение одного дня позволяется охота на водных птиц в количестве до шести, иностранным гражданам в течение пяти охотничьих дней на 10 птиц. Местные охотники могут охотиться на одного зайца, а иностранные на двух. Иностранные охотники в большинстве случаев охотятся группами.

Министерство анализирует и деятельность туристических компаний, организующих для иностранцев охоту. Туристические компании заранее предупреждены и проинструктированы.  

Минэкологии сообщает, что в этом охотничьем сезоне за нарушение охотничьих правил было оштрафовано 16 охотников-туристов их арабских стран. На основе представления министерства они были выдворены из страны. -- 08D--

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