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Экономика и финансы 2017
В марте будет сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Астара (Иран) - Астара (Азербайджан)

В марте будет сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Астара (Иран) - Астара (Азербайджан)

2017 Февраль 10 ( Пятница )  22:56:27
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Работы по строительству Иранского участка ведутся ускоренными темпами и в марте этого года железнодорожная линия Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) будет сдана в эксплуатацию. Об этом на встрече в Баку на этой неделе с председателем правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым сказал заместитель министра дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, президент Иранских железных дорог Саид Магомедзаде.

В Иранской Астаре строится железнодорожная станция и грузовой терминал.

Азербайджан завершил строительство однолинейной железной дороги от железнодорожной станции Астара до государственной границы, протяженностью 8,3 км и железнодорожный мост. Работы ведутся в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг».   --08D--

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