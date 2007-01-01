



Очередная поддержка отUnibank предпринимателям

2017 Февраль 10 ( Четверг ) 10:45:30

Unibank запускает выгодный проект по заработным платам для предприятий. Теперь каждого обратившегося в банк предпринимателя ждут большие льготы и выгодные предложения. По словам руководителя направления Корпоративных Услуг Банка Маджида Мамедова, в связи с нововведениями в закон о «Безналичных Расчетах» с начала этого года резко увеличилось количество предприятий решивших перейти на безналичные формы оплаты заработной платы. Мы, приняли решение увеличить поддержку наших предпринимателей. В настоящее время банк, основываясь на количестве сотрудников и размере фондa заработной платы обратившегося предприятия, предлагает очень выгодные условия для сотрудничества. Универсальность Unibankа позволяет обеспечить высокий уровень обслуживания не только компаниям но и их сотрудникам. Минимальная документация, обширная сеть филиалов и банкоматов, возможность оплаты заработной платы сотрудников, не выходя из офиса с помощью безопасного интернет-банкинга, и ряд других возможностей обеспечивают максимальный комфорт в сотрудничестве с Unibank.

Преимущества зарплатного проекта не ограничиваются выше сказанным. Unibank, гарантирует каждому обратившемуся клиенту индивидуальный подход в разработке коммерческого предложения, которое будет максимально соответствовать специфическим особенностям его бизнеса.

В рамках проекта каждая выданная зарплатная карта будет обеспеченна системой безопасности3D secure. Заработные платы будут выдаваться с помощью карт Albalı Plus, что позволит их владельцам воспользоваться всеми преимуществами этой карты (депозитной функцией, возможностями cashback, скидками в магазинах-партнерах и т.д.). Сотрудники компаний смогут также с легкостью подключиться к приложению UnibankMobile, которое считается одним из лучших на пространстве СНГ. С помощью данного приложения, сотрудники смогут контролировать свои счета, оплачивать коммунальные расходы. Помимо этого при получении заработных плат с помощью картUnibank автоматичестки открывается история по каждому сотруднику, что в дальнейшем поможет ему получить кредит по более выгодным условиям.

Подключение к данному проекту возможно во всех филиалах банка.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az ), на страницеfacebook(www.facebook.com/unibank.az ) и твиттер (https://twitter.com/unibank).

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