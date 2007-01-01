



TANAP будет завершен в срок – И.Алиев

2017 Февраль 09 ( Четверг ) 17:28:10

Ильхам Алиев обсудил в четверг вопросы финансирования проекта TANAP с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Алиев высоко оценил финансовую поддержку ВБ для реализации «Южного газового коридора», отметив, что TANAP будет завершен в срок.

* Газопровод TANAP и его продления по Европе — газопровод TAP. Основная цель проекта — повышение безопасности поставок газа в Европу, сокращение доли России, как поставщика газа. Стоимость TANAP оценивается в 10-11 млрд. долларов. Часть средств выделил Всемирный Банк.

Первые поставки планируется начать сначала в 2018 году в Турцию, а затем в 2019 году — в Европу. При этом в первый этап пропускная способность нового газопровода оценивается приблизительно 10 миллиардов кубометров в год, с возможностью их дальнейшего расширения до 20 миллиардов кубометров в год.-02D-