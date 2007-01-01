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Экономика и финансы 2017
TANAP будет завершен в срок – И.Алиев

TANAP будет завершен в срок – И.Алиев

2017 Февраль 09 ( Четверг )  17:28:10
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  Ильхам Алиев обсудил в четверг вопросы финансирования проекта TANAP  с  вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером. 

Алиев  высоко оценил финансовую поддержку ВБ для реализации  «Южного газового коридора», отметив, что TANAP будет завершен в срок. 

* Газопровод TANAP и его продления по Европе — газопровод TAP. Основная цель проекта — повышение безопасности поставок газа в Европу, сокращение доли России, как поставщика газа. Стоимость TANAP оценивается в 10-11  млрд. долларов. Часть средств выделил Всемирный Банк.

Первые поставки планируется начать сначала в 2018 году в Турцию, а затем в 2019 году —  в Европу. При этом в первый этап пропускная способность нового газопровода оценивается приблизительно 10 миллиардов кубометров  в год, с возможностью их дальнейшего расширения до 20 миллиардов кубометров  в год.-02D-

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