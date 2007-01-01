



Укрепление маната носит спекулятивный характер - эксперт

2017 Февраль 09 ( Четверг ) 15:50:26

Эксперты уверены в спекулятивном характере нынешнего укрепления маната по отношению к доллару.

Глава Центра общественных инициатив Губад Ибадоглу считает, что укрепление маната временное явление.

По его словам, этому процессу способствует централизованное сокращение денежной массы (маната).

«В результате такой монетарной политикой деловая активность еще более подавлена, уменьшена покупательная способность, экономика еще более ослабла», сказал Г.Ибадоглу.

Член правления Общественного объединения «Содействия экономическим инициативам» Самир Алиев, в свою очередь, отметил, что речь идет о спекуляции. Он отметил, что разница между покупкой и продажей доллара в некоторых банках достигает 15%.

«Искусственная паника, созданная среди общественности, не обещает ничего хорошего для макроэкономической стабильности. Банки вместо кредитования экономики, принялись к активной торговле валютой. Ежедневный доход от этого составляет примерно 600-900 тыс. долларов», сказала он.

С.Алиев считает, что Центробанк и Палата по надзору над финансовыми рынками вместо вмешательства заняли позицию наблюдателя.

«Удар от этого приходится по населению и предпринимателям. В результате теряет экономика», заявил С.Алиев.

Председатель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов же, считает, что следует установить маржу между курсами покупки и продажи доллара коммерческими банками. По его мнению, маржа должна быть 4%.

«Долгое время доходы банков от торговли валютой были меньше 4%. Поэтому такой процент в свою очередь не будет стимулировать черный рынок», считает В.Байрамов.

Отметим, что в феврале манат укрепился по отношению к доллару на 19 гяпик или на 9,9%. Так, 2-го февраля официальный курс маната составлял 1,92 за доллар, а 9 февраля 1,7301 за доллар. --71D--