



Таксисты, перевозящие пассажиров между Азербайджаном и Грузией, должны получить специальное разрешение

2017 Февраль 11 ( Суббота ) 13:10:20

Сегодня состоялось заседание Азербайджано-Грузинской Смешенной комиссии по международным автомобильным связям. Стороны договорились о применении специальных бланков разрешения в целях «борьбы с незаконными автомобильными перевозками пассажиров» на территории Азербайджана и Грузии, сообщает отдел по связям с общественностью Государственной служба автомобильного транспорта Минтранса Азербайджана.

Договоренность государственных автотранспортных ведомств двух стран достигнута на фоне растущего объема пассажирского и грузового потока между Азербайджаном и Грузией.

С 2016 года в Азербайджане отменены лицензии на автомобильные перевозки пассажиров. Перевозчикам достаточно иметь знак отличия, подтверждающий уплату налога. --08D--