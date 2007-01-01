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Экономика и финансы 2017
Таксисты, перевозящие пассажиров между Азербайджаном и Грузией, должны получить специальное разрешение

Таксисты, перевозящие пассажиров между Азербайджаном и Грузией, должны получить специальное разрешение

2017 Февраль 11 ( Суббота )  13:10:20
English Azərbaycan

  Сегодня состоялось заседание Азербайджано-Грузинской Смешенной комиссии по международным автомобильным связям. Стороны договорились о применении специальных бланков разрешения  в целях «борьбы с незаконными автомобильными перевозками  пассажиров» на территории Азербайджана и Грузии, сообщает отдел по связям с общественностью Государственной служба автомобильного транспорта  Минтранса Азербайджана.

Договоренность государственных автотранспортных ведомств двух стран достигнута на фоне растущего объема пассажирского и грузового потока между Азербайджаном и Грузией.

С 2016 года в Азербайджане отменены лицензии на автомобильные перевозки пассажиров. Перевозчикам достаточно иметь знак отличия, подтверждающий уплату налога.  --08D--

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