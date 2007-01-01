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Экономика и финансы 2017
Манат рекордно укрепился

Манат рекордно укрепился

2017 Февраль 09 ( Четверг )  13:48:17
English Azərbaycan

На валютном аукционе Центробанка 9 февраля манат укрепился к доллару сразу на рекордные 9,64 гяпик или 5,3%, составив  1,7301 манат за доллар.

Это самое резкое разовое укрепление национальной валюты за последние 14 месяцев.

А за 9 дней февраля манат укрепился к доллару на 19 гяпик или на 9,9%. Так, 2-го февраля официальный курс маната составлял 1,92 за доллар. 

Можно прогнозировать, что коммерческие банки уже сегодня снизят курс покупки доллара у населения до 1,58-1,60 манат, а продавать будут за 1,73 манат.

Эксперты по- прежнему отмечают, что для столь резкого укрепления маната нет реальных экономических причин и уверены, что имеют место банковские спекуляции.

Так, Глава центра общественных инициатив Губад Ибадоглу отметил, что на валютном рынке всего два игрока и обе госструктуры – Центробанк и Госнефтефонд.

«Одна структура формирует предложение, другая спрос. Центробанк и Госнефтефонд ведут свою деятельность не на основе экономических законов, а на основе административных методов. Поэтому им не сложно в любое время обесценивать или укреплять манат», - сказал он. –71D-

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