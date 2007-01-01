



О планах строительства в Азербайджане фармацевтического завода заявила еще одна иностранная компания

2017 Февраль 09 ( Четверг ) 13:15:23

Компания “VPS Healthcare” (ОАЭ) и государственное ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (AIC) подписали 8-го февраля меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство в Азербайджане нового фармацевтического завода. Стороны согласовали вопросы производства лекарственных препаратов на основе взаимных инвестиций, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Компания “VPS Healthcare” имеет фармацевтический завод “LİFEPharma” в Дубае. Продолжается строительство второго завода в Абу-Даби. Ей также принадлежат 20 клиник, 13 больниц и оздоровительных центров в ряде арабских странах и Индии.

В 2016 году AIC вошел в капитал двух компаний, которые займутся строительством фармацевтических заводов в Азербайджане. ООО “Hayat Pharm” и ООО “Caspian Pharmed” будут действовать в Пираллахинском промышленном парке. Объем инвестиций в Азербайджано-Российское ООО “Hayat Pharm” (доля AIC – 10%) составит $74 млн., Азербайджано-Иранское ООО “Caspian Pharmed” (AIC - 25%) – $22,1 млн.

По информации Минэкономики, переговоры по созданию новых фармацевтических предприятий в Азербайджане ведутся также с европейскими, турецкими и японскими компаниями. --08D--