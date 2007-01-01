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Экономика и финансы 2017
Авиакомпания Silk Way West Airlines закупает еще один Вoeing 747-8F

Авиакомпания Silk Way West Airlines закупает еще один Вoeing 747-8F

2017 Февраль 04 ( Пятница )  10:52:56
English Azərbaycan

В этом году парк авиакомпании “Silk Way West Airlines”  вырастет до семи авиалайнеров. Компания ожидает поставку ещё одного грузового самолета B747-8F, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines насчитывает четыре самолёта Вoeing 747-8F и два самолёта Вoeing747-400F. Она выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку, используя Международный аэропорт Гейдара Алиева в качестве транзитного хаба.

Silk Way West Airlines начала свою деятельность в июне 2012 года. «Поставка нового грузового «Боинга» даст возможность авиакомпании  расширить  географию полетов», сказали Turan в авиакомпании.

Отметим, что на днях прошла очередную аудиторскую проверку международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit) и продлила соответствующий сертификат еще на два года.

Ранее соответствующий сертификат IOSA получил национальный пассажирский авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии».   --08D--

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