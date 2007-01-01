



Экономист прогнозирует повышение цен на А-92

2017 Февраль 01 ( Среда ) 20:53:40

Экономист Губад Ибадоглу прогнозирует повышение цен на бензин марки А-92, который является основным видом топлива автопарка Азербайджана.

К такому выводу экономист пришел после второго за месяц повышения цен на бензин премиум и супер, которые импортируются.

С первого февраля «AI-95 Premium» продается на АЗС по цене 1,15 манат за литр (рост 10 гяпик), а «AI 98 Super» - за 1,20 манат (рост 10 гяпик).

«После последнего увеличения розничной цены на литр импортного бензина, разрыв в цене с отечественным бензином заметно вырос. Бренд "Супер" стал дороже в два раза, а премиум 1,71 раза выше, чем А-92 бензина. В то же время, этот разрыв будет расти и дальше, поскольку продолжает падение манат», отметил Ибадоглу.

Эксперт считает, что этот фактор станет основной для обращения в Тарифный совет монопольного производителя бензина А92 и дизтоплива Госнефтекомпании SOCAR о повышении цен на свою продукцию.

Дополнительно в качестве аргумента будут использован факт более высоких цен на топливо в соседних странах.

Отметим, что в 2017 году цены на марки «AI-95 Premium» и «AI 98 Super» уже были повышены 13 января с 90 гяпик до 1,05 манат и с 95 гяпик до 1,10 манат. —0--