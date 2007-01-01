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Экономика и финансы 2017
Экономист прогнозирует повышение цен на А-92

Экономист прогнозирует повышение цен на А-92

2017 Февраль 01 ( Среда )  20:53:40
English Azərbaycan

Экономист Губад Ибадоглу прогнозирует  повышение цен  на бензин марки А-92, который является основным видом топлива автопарка Азербайджана.

К такому выводу экономист пришел после второго за месяц повышения цен на бензин премиум  и супер, которые импортируются.  

С первого  февраля «AI-95 Premium» продается на АЗС по цене 1,15 манат за литр (рост 10 гяпик), а «AI 98 Super» - за 1,20 манат (рост 10 гяпик).

«После последнего увеличения розничной цены на литр импортного бензина,  разрыв в цене с отечественным бензином заметно вырос. Бренд "Супер" стал дороже в два раза, а премиум 1,71 раза выше, чем А-92 бензина. В то же время, этот разрыв будет расти и дальше, поскольку продолжает падение манат», отметил Ибадоглу.

Эксперт считает, что этот фактор станет основной для обращения в Тарифный совет монопольного  производителя бензина А92 и дизтоплива Госнефтекомпании SOCAR о повышении цен на свою продукцию.

Дополнительно в качестве аргумента будут использован факт более высоких цен на топливо в соседних  странах.

Отметим, что в 2017 году цены на марки «AI-95 Premium» и «AI 98 Super» уже были повышены 13 января  с 90 гяпик до 1,05 манат и с 95 гяпик до 1,10 манат.  —0--

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