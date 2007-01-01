



Банкам, скрывающим свои отчеты, доверять нельзя – Акрам Гасанов

2017 Февраль 04 ( Пятница ) 10:44:44

15 из 32 банков не обнародовали отчет на IV квартал, тогда как по закону должны сделать это не позже, чем через месяц после завершения квартала, заявил банковский эксперт Акрам Гасанов.

Как передает Turan, на своем профиле в социальной сети «Facebook», эксперт подчеркнул, что, обнародовавшие отчет допустили несколько нарушений, не указав дату публикации отчета, или опубликовав неполный отчет.

«Банкам, скрывающим свои отчеты доверять нельзя, и нельзя хранить там деньги. Банки, которые были закрыты в прошлом году, постоянно скрывали свои отчеты», заявил он.

При этом, А.Гасанов отметил, что доверие к банкам, которые опубликовали отчет, тоже условное, так как Палата по надзору над финансовыми рынками сообщала, что некоторые банки публикуют искаженные отчеты.

«К примеру, есть такой банк, который публикует отчет и заявляет о своей прибыльности, однако месяцами не может вернуть вклады», подчеркнул эксперт.

А.Гасанов заявил, если банк скрывает свои отчеты, то их реклама об увеличении капитала и других успехах является пустословием. --71D--