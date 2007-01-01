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Экономика и финансы 2017
Темпы роста цен в Азербайджане превысили европейские в 10,8 раз

Темпы роста цен в Азербайджане превысили европейские в 10,8 раз

2017 Февраль 01 ( Среда )  13:22:48
English Azərbaycan

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2016 году превысила европейскую в 10,8 раз. Если в Азербайджане, согласно данным Госкомстата, инфляция составила 12,4%, то в Еврозоне всего лишь 1,14%.

По продовольствию инфляция была выше в 13,3 раза. По данным Госкомстата, продтовары в Азербайджане подорожали на 14,7%, а европейская статистика говорит об однопроцентной инфляции в Европе.

По подсчетам агентства Turan,  в 2016 году в целом рост цен потребительской  корзины по 30 видам основных продовольственных товаров  составил 18%, а по наиболее важным продуктам, цены поднялись от 22% до 100%.

Говядина подорожала на 42,8%, баранина – 22,2%, курятина – 25,9%, сливочное масло – 42,1%, кукурузное масло – 44%, маргарин – 33,3%, яйца – 30,7%, сахарный песок – 66,6%, сахар -33,3%, соль – 28,5%, рис – 38%, сметана – 22,2%,  картофель – 33,3%, репчатый лук – 30%, огурцы – 100%, помидоры – 94,4%.

Такого роста инфляции современная история Европы не фиксировала после распада СССР.

Уровень  инфляции в Евросоюзе  за последние 20 лет колебался  в пределах 2% в год. Самый высокий скачок был отмечен в 2007 году  - 3,2%.

В 2016 году Еврозона занимает 4 место по уровню инфляции в мире после Греции, Японии и Франции.

Данные статистики демонстрируют диссонанс между реальной ситуацией в Европе и Азербайджане, а также с сравнительными заявлениями президента Ильхама Алиева  о процветании азербайджанского авторитаризма и  загнивании европейской демократии.—0—

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