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Экономика и финансы 2017
Список сфер, освобожденных от импортного налога, расширен

Список сфер, освобожденных от импортного налога, расширен

2017 Февраль 01 ( Среда )  12:09:15
Azərbaycan

Президент Ильхам Алиев подписал 31-го января указ (http://president.az/articles/22625), предусматривающий внесение дополнения в список сфер деятельности, по которым импорт техники, технологического оборудования и сооружений освобожден с 2016 года от уплаты налога сроком на 7 лет.

Таким образом, строители  гостиниц и пр. средств размещения, требующие инвестиции в размере 1 млн. манат, объектов общественного питания инвестиционной потребностью в 100 тыс. манат, а также развлекательных объектов на сумму 0,5 млн. манат за пределами Абшеронского полуострова могут получить Документ инвестиционного поощрения.

Кроме этого, инвестиционные поощрения будут распространяться на создание средств размещения хостельного типа,  2-х и 3-х звездочных отелей за пределами города Баку, его окрестностей и Абшеронского района. Минимальный размер инвестиций по этим объектам оценен на сумму 100 тыс. манат (хостель) и 2 млн. манат (отели).

В апреле 2016 года президент утвердил «Сферы инвестируемой экономической деятельности, минимальную сумму, связанную с объемом инвестиционного проекта, и административно-территориальные единицы, где он будет реализован».  В список (http://ru.president.az/articles/19479) включено 33 сферы экономической деятельности. --08D--

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