



Вновь подорожал бензин марки «AI-95 Premium» и «AI 98 Super»

2017 Февраль 01 ( Среда ) 11:46:55

С 1 февраля повышена цена импортируемого в Азербайджан бензина марок «AI-95 Premium» и «AI 98 Super».

Как передает Turan, цена «AI-95 Premium» продается на АЗС по цене 1,15 манат за литр (рост 10 гяпик), а «AI 98 Super» - за 1,20 манат (рост 10 гяпик).

Отметим, что цена на бензин «AI-92» и дизельное топливо «L-62» регулируется Тарифным советом и их цена не изменилась.

Однако эксперты не исключают, что общий рост цен может привести и к подорожанию «AI-92» в скором будущем.

Отметим, что в 2017 году цены на марки «AI-95 Premium» и «AI 98 Super» уже были повышены 13 января с 90 гяпик до 1,05 манат и с 95 гяпик до 1,10 манат. –71D-