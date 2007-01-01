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Экономика и финансы 2017
Внешний долг превращается в серьезную проблему – Ровшан Агаев

Внешний долг превращается в серьезную проблему – Ровшан Агаев

2017 Февраль 01 ( Среда )  11:32:29
Azərbaycan

Внешний долг, растущий большими темпами, превращается в серьезную проблему, считает экономист Ровшан Агаев.

Как передает Turan, на своем профиле в социальной сети «Facebook», экономист отметил, что в 2015-2016 годах внешний государственный долг вырос почти на  25%, а доля внешнего долга в ВВП возросла  с 7,5% до 21%.

«В связи с тем, что условия получения долга стали более жесткими, основную часть внешнего долга составляют краткосрочные долги – до 10 лет. Если до 2014 года всего 7% всего внешнего долга было краткосрочными (до 10 лет), то в настоящее время 50% внешнего долга является краткосрочным», сказал он.

Р.Агаев подчеркнул, что согласно статистике, внешний долг, который следует погасить до 2025 года, превышает 4 млрд. долларов.

По его мнению, если учесть нужду правительства в дополнительных кредитах, то можно прогнозировать, что эта цифра возрастет.   --71D--

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