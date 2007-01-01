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Экономика и финансы 2017
Правительство преувеличивает роль регионов в экономике – эксперт

Правительство преувеличивает роль регионов в экономике – эксперт

2017 Январь 31 ( Вторник )  16:23:40
English Azərbaycan

В Азербайджане с 2004 года реализуются государственные программы социально-экономического развития регионов. На состоявшемся 30-го января совещании по случают трехлетия исполнения Госпрограммы развития регионов в 2014-2018 годах была высоко оценена роль правительства. Однако независимые эксперты не разделяют этого мнения.

Экономист Ровшан Агаев отмечает, что свыше 80% Валового внутреннего продукта (ВВП) формируется в столице и в ее окрестностях (Сумгайыт и Абшеронский район). ВВП на душу населения на Абшеронском полуострове превышает 21 тыс. маната, в то время как в регионах он не достигает и 2 тыс. манат.

За пределами города Баку собирается 828 млн. манат налогов – не более 5% поступлений в государственный бюджет. А в этом году доля регионов в налоговых поступлениях еще более снизится и прогнозируется на уровне 620 млн. манат, или 3% доходов госбюджета.

Экономист также отмечает низкий уровень участия регионов в экспорте страны – 3%.  --08D--

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