



В Азербайджане урезаны зарплаты около 50% строителей

2017 Январь 31 ( Вторник ) 22:10:49

В 2016 году работникам строительного сектора, занятым в частных местных компаниях, было начислено в среднем 389 манат 10 гепик в месяц, что на 7,4% меньше, чем в предыдущем году, сказали Turan в Госкомстате. Это при том, что потребительские цены в стране повысились в среднем на 12,4%.

Средняя численность работников частных местных компаний в 2016 году составила свыше 45 тыс. человек. Численность работников сократилась на 4,2%. В декабре в частных компаниях работало по найму 39,8 тыс. человек.

По данным ГКС, среднемесячная заработная плата в строительном секторе в 2016 году составила 811 манат 90 гепик. Это на 20,4% больше, чем в 2015 году. Рост заработной платы в строительстве произошел в основном за счет компаний с иностранным капиталом, в которых работает 24,9 тыс. человек (2016 год). Им начислено в прошлом году в среднем 1781 манат 60 гепик в месяц, а 41,2% больше, чем в предыдущем году.

Численность строителей в государственных компаниях в 2016 году практически не изменилась и составила 25,6 тыс. человек. Они получали в месяц в среднем 525,4 манат (с учетом налогов и социальных отчислений).

В 2016 году средняя численность работников строительного сектора в Азербайджане составляла 95,6 тыс. (-2,6%). -- 08B--