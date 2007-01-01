

Есть ли необходимость в повышении цен на хлеб? 2017 Январь 31 ( Вторник ) 12:07:55

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Вот уже несколько недель как в Азербайджане повышены цены на электричество (57%) и газ (в два раза). Большинство цехов, где пекут хлеб и хлебобулочные изделия, работают на этих энергоносителях. В таком случае, спрашивается, есть ли необходимость в увеличении цен на хлеб? Этот вопрос интересует общество, где «Хлеб - всему голова». Для информации сообщим, что в середине прошлого 2016-го года цена на хлеб в среднем выросла на 25% с 40 гяпиков до 50 гяпиков. Эксперты считают, что в данном случае подорожание хлеба может произойти в случаях: при росте цен на зерно, муку или на энергоносители. Давайте посмотрим, имеются ли объективные причины для повышения цен на муку и хлебобулочные изделия? Зерновые резервы Азербайджана Согласно заявлениям официальных лиц, в настоящее время в стране достаточно резервов зерна. Так, по словам Ильхама Гулиева, заместителя министра сельского хозяйства, в 2016-м году в Азербайджане было произведено 2 млн. 820 тыс. тонн зерна, что на 2% больше, чем в 2015-м. "В то же время, в 2016-м году было заготовлено 1 млн. 844 тыс. тонн пшеницы (на 10% больше)", – отметил он. По статистике Государственного Таможенного Комитета, в 2016-м году импорт зерна, в частности продовольственной пшеницы вырос до 1,6 млн. тонн. По официальным данным, в Азербайджане потребность населения в продовольственной пшенице составляет 1,7 млн. тонн. Но если в республике произведено около 3 млн. зерна, есть ли необходимость в его закупках за рубежом? Сколько процентов потребности страны покрывается местным производством? Каково качество местной пшеницы? "Мы можем удовлетворить 70% потребности" В настоящее время 70% потребности страны в зерне обеспечивается за счет местного производства. Если учесть рост производства зерна в 2016-м году, то можно утверждать, что этот процентный показатель будет относительно выше, чем в 2015-м. Об этом сообщил заведующий Отделом растениеводства Министерства сельского хозяйства Имран Джумшудов. Заведующий отделом отметил, что прогноз по производству зерна полностью оправдался. "В 2016-м году зерном было засеяно около 962 тыс. га площади. До 1 августа было собрано более 2,8 млн. тонн зерна. Если в 2015-м году на территории площадью 540 тыс. га была посеяна пшеница, то в 2016-м году посевная площадь была доведена до 586 тыс. га. Жатва пшеницы выполнена на 98,4%. В 2015-м году было собрано 1,7 млн. тонн пшеницы. В 2016-м году производство пшеницы составило 1,8 млн. тонн, что на 100 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Если верить заявлению заведующего отделом, лишь 30% потребности страны покрывается за счет импорта. А сколько зерна импортируется в республику? Зависимость от импорта Эксперты отмечают, что объем импорта зерна в страну – 1,6 млн. тонн свидетельствует о том, что политика продовольственной безопасности Азербайджана достойна сожаления. Со времени обретения независимости страна, можно сказать, остается на 100% зависимой от импорта пшеницы. Продовольственная пшеница практически не производится. Стратегические резервы также на 100% зависят от импорта. Однако Минсельхоз заявляет, что производство зерна составляет более 2 млн. тонн в год. Под производство зерна выделяются многомиллионные субсидии. Если страна реально производила бы свое зерно, цены на муку, хлеб и хлебобулочные изделия были бы ниже. Согласно статистике, в Азербайджане спрос на хлебобулочные изделия составляет 140 кг на одного человека в год. То есть для удовлетворения потребности в хлебе населения в 9 млн. требуется 900 тыс. тонн зерна. Однако вовсе не секрет, что население Азербайджана сократилось за счет эмиграции. Независимые исследования показывают, что с начала 90-х годов республику покинуло 2,5-3,5 млн. человек. И если в стране реально проживает 7 млн. человек, то спрос должен был быть не более 700 тыс. тонн зерна. Стало быть, в Азербайджан надо ввозить не 1,6 млн., а 700 тыс. тонн зерна. Пшеница, используемая крупными производственными предприятиями как сырье… Выясняется, что крупные производители муки используют как местную, так и импортную пшеницу. Например, ООО "Кармен" отдает предпочтение пшенице, импортируемой из России. "Мы закупаем местную пшеницу, но больше используем пшеницу, ввезенную из России", – так ответили на наш запрос на этом предприятии. На вопрос: "Сколько процентов используемой в течение года пшеницы приходится на долю сырья местного производства?" на предприятии ограничились лищь словами: "Мы больше работаем с пшениц из России". А в фирме “Xırman” («Гумно»), вообще не захотели отвечать на вопросы, отметив только лишь, что предпочитают исключительно качественную пшеницу. А что говорят в Государственном зерновом фонде? Госзернофонд закупает у местных производителей зерно по цене 250 манатов за 1 тонну. Однако показатели качества зерна должны быть в пределах требуемых норм. Так, закупается пшеница, отвечающая качественным показателям для поставляемого в Государственный зерновой фонд запасов зерна, определенным приложением №1 к «Правилам сохранения и использования Государственного Зернового Фонда», утвержденным постановлением Кабинета министров №105 от 7 июля 2009 года. Показатели пшеницы, выращенной, в основном, на засоленных территориях Азербайджане, не соответствуют нормативам. А специалисты утверждают, что наблюдается засоление уже 500 тыс. га площади. Поэтому в качестве резервного в основном отдается предпочтение импортной пшенице. После запуска первого элеватора зерна в 2010 году у местных фермеров удалось закупить только 1 тыс. тонн продовольственного зерна 3 класса. Остальное зерно оказалось фуражного класса. В последующем зерновой фонд пополнялся за счет импорта. В Азербайджане нет элеваторов для хранения 3 млн.тонн зерна Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов утверждает, что цифры по производству зерна раздуты: "Отчет Государственного таможенного комитета по импорту зерна соответствует реальности. Однако показатели Министерства сельского хозяйства по производству зерна сильно раздуты. Вместе с производством зерна должно было вырасти и производство мяса и молока". По данным Госкомстата, в течение года производится 1,2 млн. тонн хлеба. Вахид Магеррамов говорит, что для производства хлеба достаточно около 900 тыс. тонн пшеницы. "Мельницы в основном используют импортную пшеницу. Фермерам не дают возможности дифференцировать пшеницу по показателям качества, потому что у них ее закупают по низкой цене. Если министерство заявляет, что произведено около 3 млн. тонн зерна, то пусть укажет и склады, где оно хранится. Для хранения такого объема продукции в Азербайджане нет хранилищ. В мировой практике производство зерна и неочищенного риса на душу населения составляет 300 кг в год, из которых более 90 кг приходится на пшеницу. Потребности в продовольственной пшенице и в кормах для скота должны покрываться за счет внутреннего производства", – добавил эксперт. Он также считает, что объем импортируемой продукции позволяет утверждать, что спрос удовлетворяется за счет импорта: "В прошлом году Азербайджан импортировал более 1,6 млн. тонн продовольственной пшеницы. А это дает основание говорить, что потребности страны в продовольственной пшенице полностью покрываются за счет импорта. Полагаю, что в стране за год производится, примерно, 1 млн. 200 тыс. – 1 млн. 300 тыс. тонн зерна ". Завышенные цифры по производству зерна… В.Магеррамов говорит, что по данным Минсельхоза, в 2016-м году в стране было произведено 3 млн. 65 тыс. тонн зерна, в том числе 1,84 млн. тонн пшеницы. Этот объем данной продукции, наряду с удовлетворением потребностей страны в зерновых культурах, должен был полностью покрыть спрос населения на хлеб, мясо, молоко, яйца: "Однако удовлетворение потребностей населения страны в хлебе и мучных изделиях на 100% достигается за счет импортируемой пшеницы. Покрытие потребности населения в мясе на 38%, на молоко – на 55%, а на яйца –50% обеспечивается за счет внутреннего производства. Обратите внимание на объем зерновой продукции, импортированной в страну в 2015 году: пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи в пропорции два к одному) – 1,3 млн. тонн, рожь – 22 тыс. тонн, ячмень –53 тыс. 898 тонн, овес–378 тыс. тонн, гречиха, просо и другие зерновые культуры – 3 тыс. 216 тонн, рис– 26 тыс. 638 тонн, кукуруза – 181тыс. 652 тонны, пшеничная мука или пшенично-ржаная мука – 5 тыс. 788 тонн, мука других злаковых культур – 2 тыс. 260 тонн, крупа и гранулы других зерновых культур – 4 тыс. 852 тонны, зародыши зерна и других зерновых культур – 6 тыс. 940 тонн и т.п… Эти показатели дают полное основание утверждать, что производство зерна в стране находится в весьма плачевном состоянии». По словам В. Магеррамова, в прошлом году было импортировано 1,6 млн. тонн зерна, в то время как для производства хлеба, занимающего в питании населения страны основное место, было предусмотрено 1,2-1,3 млн. тонн пшеницы. "Правительственные чиновники вновь назвали сфабрикованные, вымышленные цифры по производству зерна. Якобы в 2016-м году в Азербайджане было произведено 1 млн. 844 тыс. тонн зерна, а импортировано 1,6 млн. тонн. В таком случае, возникает вопрос, с какой целью в республике производится зерно, в том числе пшеница, и где они используется? Было бы хорошо, если бы они объявили, сколько тонн было произведено пшеницы 1, 2, 3 классов и какие перерабатывающие предприятия использовали эту продукцию для размола? Пусть те, кто ответственен за эту сферу, объяснят: если столько зерна используется в животноводстве в качестве корма, то почему страна не может удовлетворить свои потребности в молоке, яйцах, мясе"? – подчеркнул В. Магеррамов. Напомним, что в 2016 году из государственного бюджета было выделено 597 млн. манатов субсидий сельскому хозяйству. Основная часть средств была направлена на развитие зерноводства. Однако, как видно, в импорте зерна наблюдается не снижение, а рост. Хотя на мировом рынке зерно подешевело, и возможно, некоторые производители муки считают, что более выгодно с коммерческой точки зрения работать с импортным зерном. Из вышесказанного можно прийти к выводу, что зерно и в республике производится в достаточных объемах, и импортируется из других стран. Нынешние цены на зерно не дают оснований для повышения цен на хлеб и другие мучные изделия. Дальнейшая судьба импортируемого в страну зерна… Хотя это прямого отношения к теме не имеет, один из основных вопросов связан с дальнейшей судьбой импортируемого в страну зерна. Как уже было отмечено выше, зерно в страну поставляется в объемах, превышающих ее потребности. Нужно учесть, что для закупки зерна из государственного бюджета выделяются крупные субсидии. Проведенные исследования показывают, что значительная часть выделяемых субсидий присваивается. По не уточненным данным, или зерно импортируется в страну не в официально указываемых объемах, или определенная часть импортируемого зерна по более высокой цене продается другим соседним странам. Азербайджан используется в зерновом бизнесе, как говорится, в качестве "транзитной страны". То есть выделяемые из бюджета субсидии списываются путем "приписки". Результаты проведенных исследований показывают, что в стране монополизированы импорт зерна и производство муки. Олигархи уже захватили большую часть производства зерна. Если на данном этапе рост цен произойдет то, это, в первую очередь, выгодно правительству, в котором представлены олигархи, курирующие производство и импорт зерна, хлеб, субсидии. Повышение цен на хлеб согласуется с политическим руководством. Насколько цены на хлеб зависят от энергоносителей? Может ли рост цен на энергоносители вызвать подорожание хлеба? Давайте попытаемся ответить на вопрос с помощью небольшого конкретного расследования и фактами. Мы побывали в нескольких хлебопекарных цехах и попытались узнать, сколько энергии расходуется в настоящее время для выпечки 1 буханки хлеба. Предприниматель по имени Асад, содержащий хлебопекарный цех, заявляет, что из одного мешка муки в 50 кг выпекает 150 буханок хлеба. Пекут хлеб в тендире и при этом используется газ. Хлеб в виде катыша весит 550 граммов, а испеченный – 430-450 граммов. Одна буханка хлеба продается за 50 гяпиков. Давайте посмотрим, сколько получает предприниматель прибыли от печения хлеба из 1 мешка муки. Продажа 150 буханок хлеба по 50 гяпиков приносит 75 манатов. Вычтем расходы на: Цена мешка муки – 25манатов Плата за выпечку хлеба – 20 манатов Стоимость использованного газа – 1 манат (20 гяпиков x 5 кубометров газа = 1 манат) Стоимость дров (для обогрева тендира) – 1 манат Cоль и дрожжи –1манат Всего – 48 манатов Владелец пекарни от продажи хлеба, испеченного из 1 мешка муки, получает 27 манатов прибыли (75 манатов – 48 манатов = 27 манатов). Как видно, среди его расходов стоимость газа очень мала. Даже если газ подорожает в два раза, выпечка хлеба из 1 мешка муки обойдется ему в 2 маната. А стоимость газа, используемого для выпечки 1 буханки хлеба, составит 0, 66 гяпиков (1 манат: 150 буханок = 0,66 гяпиков). Сноска. По подсчетам немецких специалистов, на 1 киловатт/часов электроэнергии можно выполнить следующие работы: Дома: выполнить одну машинную стирку, можно погладить 15 рубашек, 17 часов может гореть лампа в 60 Ватт, 60 минут может работать пылесос средней мощности 90 часов может гореть экономичная лампа (11 Ватт) На кухне: два дня может работать 300-литровый холодильник, можно испечь 1 торт. можно приготовить еду для четырех человек на электропечке, можно приготовить 70 чашек кофе, на тостере можно обжарить 133 ломтика хлеба. На 1 киловатт /часов электроэнергии: можно феном 60 минут сушить волосы, можно 7 часов смотреть телевизор. могут побриться 2500 мужчин (все мужское население большого села) В зависимости от используемых электроприборов, эти суммы могут немного отличаться (http: //www.verivox.de/themen/1-kilowattstunde/). Какова себестоимость хлеба? Давайте к вопросу о цене на хлеб подойдем с другой точки зрения: если Зерновой Фонд закупает у фермеров 1 тонну пшеницы за 250 манатов, это означает, что 100 кг пшеницы стоит 25 манатов. А из 100 кг пшеницы на мельнице получают 70 кг муки высшего сорта. То есть, если в реальности за 1 мешок муки выплачено 25 манатов, то 1 кг муки стоит 36 гяпиков (25 x 100/ 70 = 36). Стало быть, стоимость одной буханки хлеба в 500 граммов составляет 18 гяпиков. Как видно, возникает существенная разница в цене. То есть те, кто сегодня завозят в страну пшеницу, производят из нее муку, монополизировав эту сферу, зарабатывают гораздо больше. Если у фермеров покупать 1 тонну пшеницы, как было сказано, за 250 манатов, получать из нее муку и выпекать хлеб, мука и мучные изделия будут стоить гораздо дешевле. Потому что из 1 кг муки стоимостью 36 гяпиков пекут 2 буханки хлеба. То есть, себестоимость хлеба составляет 18 гяпиков. Если сюда добавить плату за работу, за энергоносители для выпечки 1 буханки хлеба, другие мелкие расходы, даже на транспортировку хлеба, цена на 1 буханку хлеба окажется в пределах 25-30 гяпиков. То есть себестоимость хлеба весом 0,5 кг , выпеченного из муки, полученной на мельнице из пшеницы, купленной у фермера, вместе со всеми расходами, затратами по доставке покупателю в нынешних ценах составляет 30 гяпиков, а в розничной продаже – 50 гяпик. Стоит также отметить, что согласно официальным данным, цена на российское зерно в этом году остается стабильной - $185 за тонну CİF Баку, как в 2016 году. То есть если хлеб подорожает, то причину этого следует искать не в росте цен на энергоносители, а в пшеничных монополиях. Заведующий отделом Министерства сельского хозяйства Сабир Велиев говорит, что несмотря на то, что Азербайджан зависим от импорта зерна, его завезено в достаточных для потребности страны объемах: "Нашими деньгами 1 килограмм зерна обходится в 16 гяпиков. Себестоимость хлеба составляет, примерно, 25 гяпиков, пусть продают за 30 гяпиков, 5-ти гяпиков им достаточно". С другой стороны, мешок муки в 50 кг продается за 25 манатов. Если вес 1 буханки хлеба взять, в среднем, в 500 граммов, то с мешка муки получается 100 буханок хлеба. Цена на 1 буханку хлеба составляет 25 гяпиков. Нужно учесть, что все компании, занимающиеся производством муки, чтобы заработать с каждого мешка муки продают ее дороже себестоимости. Несмотря на это, хлеб, испеченный из импортируемой, находящейся в настоящее время в розничной продаже муки, также продается покупателям дороже себестоимости. Если хлеба будет в достатке … В действительности, развивая в Азербайджане зерноводство, с одной стороны, можно решить зерновую проблему страны, и тогда не будет необходимости в импорте зерна из-за рубежа. А с другой стороны, фермеры смогут спокойно продавать свою продукцию, получать прибыль и более заинтересованно заниматься этой работой. А самое главное – в стране будет изобилие дешевого хлеба. А обилие хлеба означает улучшение как продовольственного обеспечения страны, так и усиление ее обороноспособности. Как сказал Самед Вургун: "Если хлеба будет в достатке Родина непобедима". Для решения зерновой проблемы в стране, в первую очередь, необходимо устранить в этой сфере монополию. Необходимо эффективно использовать выделяемые субсидии, повышать плодородие земель, устранить засоление почвы, предпринять другие необходимые шаги для производства качественной продовольственной пшеницы. Для производства зерна фермерам надо предоставлять льготные кредиты, технику, оказывать помощь для вывода на рынок и продажи по приемлемым ценам произведенной продукции. Информационное агентство Туран