



Standard & Poor’s подтвердил рейтинги Азербайджана на уровне «BB+/B»; прогноз «Негативный»

2017 Январь 30 ( Понедельник ) 16:36:41

Международное рейтинговое агентство «S&P Global Ratings» подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B».

Как передает Turan, прогноз по рейтингам остается «Негативным».

На официальном сайте агентства отмечено, что институциональная система Азербайджанской Республики неэффективна.

«Кроме того, экономика страны по-прежнему корректируется в соответствии со слабыми внешнеэкономическими условиями, а давление на платежный баланс сохраняется», сказано в отчете.

Эксперты агентства подчеркнули, что фискальная позиция правительства страны остается сильной благодаря значительным резервам в иностранной валюте в фонде национального благосостояния страны — Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики (ГНФАР).

По мнению экспертов агентства, прогноз «Негативный» отражает риски того, что в ближайшие 6-12 месяцев внешнеэкономические показатели и экономический рост Азербайджанской Республики будут слабее, чем мы ожидаем в рамках нашего базового сценария.

«Он также отражает возможное усиление рисков для банковского сектора страны или снижение фискальной гибкости правительства, например, вследствие того, что сдерживание расходов станет проблематичным по политическим причинам», сказано в отчете.

По мнению экспертов рейтингового агентства, в период низких и более волатильных цен на нефть экономический прогноз для экономики Азербайджана, в значительной степени зависящей от нефтегазового сектора, будет во многом определяться программой реформ правительства страны, включая меры по улучшению бизнес-среды и диверсификации экономики путем развития отраслей, не связанных с нефтегазовым сектором.

«В настоящее время мы считаем темпы и эффективность проведения структурных реформ достаточно низкими», сказано в отчете. --71D--