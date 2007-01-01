



Межбанк отказался от футбольного клуба «Интер»

2017 Январь 30 ( Понедельник ) 15:23:51

Правление Международного банка Азербайджана приняло решение приостановить спонсорство футбольного клуба «Интер», говорится в сообщении банка.

Причину такого решения банк объяснил желанием оптимизировать и реструктуризировать бизнес Межбанка.

Глава правления Халид Ахадов в связи с решением заявил, что ограничение деятельности в сфере спорта даст возможность банку экономить свои расходы, привлечь существующие возможности к основному виду деятельности - банковской, и более эффективно реализовать меры по оздоровлению банка.

Правовые-технические вопросы в связи с этим будут решаться поэтапно. АФФА на основе обращения Межбанка окажет необходимую помощь для участия клуба «Интер» в чемпионате до конца текущего сезона.

Межбанк останется учредителем клуба и на основе соглашения об управлении, клуб будет передан профессиональной команде. Клуб объявлен открытым для спонсорства. Лица, желающие стать спонсором клуба «Интер», могут обратиться по этому поводу в АФФА.

Отметим, что в 2015 году Межбанк потратил на клуб 4 млн. 418 тыс. манат, а в 2014 году 7 млн. 600 тыс. манат. –71D-