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Экономика и финансы 2017
Межбанк отказался от футбольного клуба «Интер»

Межбанк отказался от футбольного клуба «Интер»

2017 Январь 30 ( Понедельник )  15:23:51
English Azərbaycan

Правление Международного банка Азербайджана приняло решение приостановить спонсорство футбольного клуба «Интер», говорится в сообщении банка.

Причину такого решения банк объяснил желанием оптимизировать и реструктуризировать бизнес Межбанка. 

Глава правления Халид Ахадов в связи с решением заявил, что ограничение деятельности в сфере спорта даст возможность банку экономить свои расходы, привлечь существующие возможности к основному виду деятельности - банковской, и более эффективно реализовать меры по оздоровлению банка.

Правовые-технические вопросы в связи с этим будут решаться поэтапно.  АФФА на основе обращения Межбанка окажет необходимую помощь для участия клуба «Интер» в чемпионате до конца текущего сезона.

Межбанк останется учредителем клуба и на основе соглашения об управлении, клуб будет передан профессиональной команде. Клуб объявлен открытым для спонсорства. Лица, желающие стать спонсором клуба «Интер», могут обратиться по этому поводу в АФФА.

Отметим, что в 2015 году Межбанк потратил на клуб 4 млн. 418 тыс. манат, а в 2014 году 7 млн. 600 тыс. манат. –71D-

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