

На депозитном аукционе спрос превысил предложение 2017 Январь 30 ( Понедельник ) 18:10:19

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На депозитном аукционе Центрального банка спрос составил 241,2 млн. манат. Как передает Turan, Центробанк планировал привлечь 150 млн. манат. Средства привлечены сроком на 14 дней, по средневзвешенной ставке 14,60%. Центробанк с июня 2016 года приступил к проведению депозитных аукционов. Согласно международной практике, основной целью депозитных аукционов является стерилизация денежной массы. Во время депозитных аукционов Центробанк принимает к размещению депозиты коммерческих банков. -- 71D--