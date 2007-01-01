На депозитном аукционе спрос превысил предложение

На депозитном аукционе спрос превысил предложение2017 Январь 30 ( Понедельник ) 18:10:19
На депозитном аукционе Центрального банка спрос составил 241,2 млн. манат.
Как передает Turan, Центробанк планировал привлечь 150 млн. манат.
Средства привлечены сроком на 14 дней, по средневзвешенной ставке 14,60%.
Центробанк с июня 2016 года приступил к проведению депозитных аукционов.
Согласно международной практике, основной целью депозитных аукционов является стерилизация денежной массы. Во время депозитных аукционов Центробанк принимает к размещению депозиты коммерческих банков. -- 71D--