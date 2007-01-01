AZ

RU

EN





 
Экономика и финансы 2017
На депозитном аукционе спрос превысил предложение

На депозитном аукционе спрос превысил предложение

2017 Январь 30 ( Понедельник )  18:10:19
English Azərbaycan

На депозитном аукционе Центрального банка спрос составил 241,2 млн. манат.

Как передает Turan, Центробанк планировал привлечь 150 млн. манат.

Средства привлечены сроком на 14 дней, по средневзвешенной ставке 14,60%.

Центробанк с июня 2016 года приступил к проведению депозитных аукционов.

Согласно международной практике, основной целью депозитных аукционов является стерилизация денежной массы. Во время депозитных аукционов Центробанк принимает к размещению депозиты коммерческих банков.  -- 71D--

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com