



Азербайджан выходит на рынок технических масел

2017 Январь 30 ( Понедельник ) 19:00:16

С 1-го февраля в торговой сети появится первые в Азербайджане технические масла местного производства под торговой маркой “Technol”.

Производителем продукции (моторные масла, масла для редукторов, коробок передач (ATF), смазочные гидравлические масла) является созданная в 2015-ом году отечественная компания “Technoil”. Ее учредителями являются Джавид Сабзалиев и Элвин Гаджиев, сказали Turan в ООО “Technoil”. Предприниматель Дж. Сабзалиев является также соучредителем одного из производителей лакокрасочных материалов в Азербайджане под маркой “Sobsan”.

Производственный процесс осуществляется с помощью оборудования, произведенного в Турции по немецкой технологии. Лаборатория завода оснащена приборами ведущих фирм Европы и Японии. Продукция завода предназначена для всех видов грузового и легкового транспорта и мотоциклов. Сырье для производства продукции поставляется из Франции, Италии, России и др. стран. Продукция соответствует международным стандартам APİ и Acea.

В создание предприятия вложено 5 млн. манат инвестиций. Мощность первой стадии завода составляет 50 тыс. тонн. В ближайшее время компания намерена удвоить производство. Она планирует также выйти на внешние рынки сбыта.

Здесь трудоустроено 50 человек.

Отметим, что новое предприятие пользуется налоговыми льготами сроком на 7 лет. --08B--