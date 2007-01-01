



Объем проблемных кредитов больше, чем указывает Центробанк – Вугар Байрамов

2017 Январь 31 ( Вторник ) 22:00:24

Объем проблемных кредитов официально достиг 1 млрд. 442 млн. манат, что означает 8,9% всего кредитного портфеля, заявил экономист Вугар Байрамов.

Как передает Turan, эксперт на своем профиле в социальной сети Facebook, отметил, что первое время падения мировых цен на нефть проблемные кредиты составляли около 5% кредитного портфеля.

«Мониторинги показывают, что объем проблемных кредитов намного больше, чем указывает Центральный банк. По разным причинам банки не заинтересованы указывать опаздывающие кредиты в качестве проблемных», сказал он.

По его мнению, учитывая снижающуюся платежеспособность тех, кто взял кредит, неизбежно увеличение объема проблемных кредитов.

В.Байрамов отметил, что согласно исследованиям, большую часть проблемных кредитов уже можно внести в список безнадежных кредитов.

«Однако, если в начале 2015 года Центральный банк, как мы советовали, выплатил бы банкам компенсацию для кредитов в иностранной валюте, мог бы применить льготы потребительским кредитам до 10 тыс. долларов. В то время сумма компенсации составляла ровно половину объема нынешний проблемных кредитов», подчеркнул экономист.

В этом случае, по мнению В.Байрамова, объем проблемных кредитов не увеличился бы.

«Нынешняя ситуация же означает, что объем проблемных кредитов будет расти пока не будут применяться льготы», заявил он. --71D--