



AZAL возобновляет полеты в Гянджу и Габалу

2017 Январь 28 ( Суббота ) 23:28:47

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 15 февраля возобновляют регулярные рейсы по маршруту Баку-Гянджа, а также с 17 февраля - по маршруту Баку-Габала.

Рейсы Баку-Гянджа будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а рейсы в Габалу – по пятницам и воскресеньям, сообщила пресс-служба AZAL.

Вылет из Баку в 11:05, прибытие в международный аэропорт Гянджи в 12:05. Обратный рейс из Гянджи будет вылетать в 13:05, прибытие в Баку – в 14:05.

Рейс из Баку в Габалу будет вылетать в 16:30, прибытие в Международный аэропорт Габалы в 17:25. Обратный рейс будет вылетать из в 18:15, прибывать в Баку в 19:10.

Полеты будут осуществляться самолетами типа «Embraer-170».

Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям была установлена Тарифным советом Азербайджана и по направлению Баку-Гянджа составила 56 манатов одну сторону, по маршруту Баку-Габала - 48 манатов.

Полеты в Гянджу были приостановлены в начале января.—06В--