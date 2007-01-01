



Заседание подкомитета ЕС-Азербайджан

2017 Январь 26 ( Четверг ) 17:39:15

Сегодня в Министерстве транспорта состоялось 10-е заседание подкомитета ЕС-Азербайджан по вопросам энергетики, транспорта и окружающей среды.

Делегацию ЕС возглавляет глава отдела программы Восточного партнерства Дирк Шубель.

В ходе встречи была отмечена важная роль Азербайджана в развитии транспортных коммуникаций между Европой и Азией.

Замминистра транспорта Муса Панахов отметил заинтересованность Азербайджана в развитии политических и экономических отношений с ЕС.

В ходе встречи были обсуждены вопросы технической помощи ЕС транспортному сектору Азербайджана, содействие Евросоюза реализации азербайджанского участка транспортного коридора Восток-Запад и др. -03D06-