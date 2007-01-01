



Избран новый состав многосторонней группы по реализации инициативы прозрачности

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 15:44:19

Совет Коалиции Инициативы прозрачности в добывающей промышленности провел очередное заседание.

Как передает Turan, на своем профиле в социальной сети «Facebook» член совета Акиф Гурбанов отметил, что на заседании были приняты важные решения.

А.Гурбанов сообщил, что в соответствии с «Регламентом деятельности членов многосторонней группы (МСГ) по реализации в Азербайджане Инициативы прозрачности (EİTİ Azerbaijan)» были проведены выборы членов МСГ. Путем тайного голосования членами МСГ стали Губад Ибадоглу, Ильгар Гусейнли, Насими Мамедли, Огтай Гюлалыев, Азер Расул и Фуад Расулов.

«Теперь стоит вопрос работы правительства с новым составом. Надеюсь, что власти согласятся с очевидностью и не будут чинить препятствия работе состава, избранного путем тайного голосования. В противном случае мы должны понять, что ожидает нас в марте на заседании Международного правления EITI», сказал он.

А.Гурбанов сообщил, что на заседании было принято обращение к главе правления EITI Фредерику Рейнфелду, который в ближайшее время посетит Азербайджан.

Помимо этого, на заседании совета путем тайного голосования членами Коалиции были избраны Рамин Гаджилы (Европейское движение), Ровшан Гулиев, Садиг Алиев, Герай Алиев и Магомед Асадуллазаде. -- 71D--