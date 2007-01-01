



Следовало увеличить базовую часть пенсий – Губад Ибадоглу

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 14:55:10

Индексации страховой части пенсий недостаточно для покрытия растущих расходов пенсионеров, считает экономист Губад Ибадоглу.

Как передает Turan, комментируя распоряжение президента об индексации страховой части трудовых пенсий в соответствии с уровнем инфляции 2016 года и установлении минимальной зарплаты на уровне 116 манат, эксперт подчеркнул, что следовало бы увеличить и базовую часть пенсий.

Отметим, что в настоящее время пенсия состоит из двух частей – базовая (110 манат) и страхуемая (остальная сумма).

Если, пенсионер до сих пор получал 150 манат (110 базовая часть и 40 страхуемая), то в соответствии с распоряжением президента будет индексация в 12,4% (официальный уровень инфляции в 2016 году) от 40 манат. Другими словами рост пенсии составит 4 манат 96 гяпик, а пенсионер, получавший до сих пор 150 манат, будет получать 154 манат 96 гяпик.

«Этот пример демонстрирует, что в зависимости от суммы пенсии, они выросли примерно на 5-10 манат, что не соответствует уровню реального подорожания в стране», считает Г.Ибадоглу.

Касаясь другого распоряжения президента о повышении минимальной зарплаты до 116 манат, экономист подчеркнул, что минимальная зарплата зависит от прожиточного минимума, который в свою очередь зависит от минимальной потребительской корзины.

«Еще в октябре расчеты независимых экспертов показывали, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 253,4 манат, для пенсионеров 200 манат, для детей 259,9 манат, тогда как на 2017 год прожиточный минимум по вышеуказанным категориям установлен на уровне 164,5 AZN, 130,2 AZN и 136,6 AZN соответственно», сказал он.

Г.Ибадоглу, отметил, что даже после повышения минимальной зарплаты до 116 манат, это составляет 4 часовую минимальную зарплату в США, и трехчасовую минимальную зарплату в Великобритании. --71D--