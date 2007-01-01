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Экономика и финансы 2017
Доллар подорожал на более чем 2 гяпик

Доллар подорожал на более чем 2 гяпик

2017 Январь 23 ( Понедельник )  11:59:44
English Azərbaycan

На валютном аукционе Центобанка в понедельник  курс доллара вновь резко подорожал.

Как передает Turan, на аукционе курс американской валюты составил 1,8559 манат, что выше курса прошлой недели -  1,8311 манат.

Отметим, что после перехода на новые правила проведения валютного аукциона, в котором коммерческие банки имеют право только покупать иностранную валюту, а не продавать курс доллара на каждом аукционе дорожает на более чем 2 гяпик.

Коммерческие банки при курсе 1,8311 манат покупали доллар за 1,83-1,84, а продавали за 1,88-1,89 манат.

После сегодняшнего аукциона курсы коммерческих банков также повысятся.  –71D-

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