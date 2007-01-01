

Минимальная зарплата повышена на 11 манат 2017 Январь 21 ( Суббота ) 13:56:13

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Распоряжением главы государства от 21 января с 1 января 2017 года минимальная зарплата повышена со 105 до 116 манат. Другим распоряжением Алиева, с 1 января 2017 года будет индексация страховой части трудовых пенсий. Минтруда и социальной защиты населения поручено обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий всех видов в соответствии с индексом потребительских цен по 2016 году; осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части персональных счетов в системе персонального учета. -02D-